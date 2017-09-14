Если Головкин победит "Канело", о Казахстане заговорят во всем мире - американский журналист

Он считает, что единственное свое преимущество Альварес растеряет к середине боя.
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Журналист известных американских порталов о боксе RingTV и FightHubTV Константин Гарсия в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, что единственное свое преимущество мексиканец Сауль Альварес растеряет уже к середине боя с Геннадием Головкиным. По его словам, победа вознесет GGG совершенно на другой уровень.
- Геннадий Головкин больше Альвареса. Он выше, сильнее и опытнее, - отметил Гарсия. - Конечно, хотелось бы увидеть, в какой форме находятся оба боксера. Но прямо сейчас я скажу, что Головкин выиграет. Он очень сильный боец. Он великий чемпион. Если он выиграет этот бой, он получит признание, которое заслужил. Хотя, то же самое произойдет и с "Канело" в случае победы мексиканца. Но я думаю, на стороне Головкина все преимущества. Да, у "Канело" есть скорость. Он не сможет боксировать на высокой скорости все 12 раундов. После пятого-шестого раунда начнет замедляться, и тогда у него не останется преимущества перед Головкиным.
- А если говорить об ударах "Канело", будут ли они болезненны для Геннадия?
- У Геннадия великолепный подбородок. Бить его по голове для "Канело" - бесполезное занятие. Болезненными могут быть только удары по корпусу. Но, я считаю, болельщикам GGG не нужно бояться. Им нужно с нетерпением ждать этого боя. Это будет отличный поединок. Если Головкин выиграет этот бой, показав шоу, он отметит Казахстан на мировой карте, потому что все будут этот бой смотреть.
- А что Вы знали о Казахстане до того, как узнали о Головкине?
- Немного знал о культуре этой страны. Кстати, мне флаг Казахстана нравится, очень красивый. Но победа Головкина сделает огромный вклад в популяризацию страны, потому что о нем будут говорить все, о Казахстане заговорят во всем мире. Победитель этого боя поднимется на высочайший уровень.
- Многие опасаются, что если дело дойдет до судейского решения, оно может быть не совсем объективно в отношении Геннадия.
- Нет, этого не стоит опасаться. Судьи будут работать отлично, потому что они не могут ошибаться на таком уровне. Мы спрашивали самого Геннадия о судействе, он сказал: "Если судьи ошибутся, это будет плохо только для бокса". И это правда.
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