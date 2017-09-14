Если Головкин победит "Канело", о Казахстане заговорят во всем мире - американский журналист

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Темиртау 3:2
Номад Горняк 3:4 Б
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Арлан Темиртау 3:2
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Шахтер Д Наполи 2:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Марибор Спартак М 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 19:00
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 0:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 0:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 16:00
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Астана Тараз
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 19:00
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 18:00
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 0:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 0:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 11:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Если Головкин победит "Канело", о Казахстане заговорят во всем мире - американский журналист

Он считает, что единственное свое преимущество Альварес растеряет к середине боя.

Юлия Милова Юлия Милова

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14 Комментариев
Геннадий Головкин. Фото с сайта boxingscene.com
Геннадий Головкин. Фото с сайта boxingscene.com

Журналист известных американских порталов о боксе RingTV и FightHubTV Константин Гарсия в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, что единственное свое преимущество мексиканец Сауль Альварес растеряет уже к середине боя с Геннадием Головкиным. По его словам, победа вознесет GGG совершенно на другой уровень. 

- Геннадий Головкин больше Альвареса. Он выше, сильнее и опытнее, - отметил Гарсия. - Конечно, хотелось бы увидеть, в какой форме находятся оба боксера. Но прямо сейчас я скажу, что Головкин выиграет. Он очень сильный боец. Он великий чемпион. Если он выиграет этот бой, он получит признание, которое заслужил. Хотя, то же самое произойдет и с "Канело" в случае победы мексиканца. Но я думаю, на стороне Головкина все преимущества. Да, у "Канело" есть скорость. Он не сможет боксировать на высокой скорости все 12 раундов. После пятого-шестого раунда начнет замедляться, и тогда у него не останется преимущества перед Головкиным. 

- А если говорить об ударах "Канело", будут ли они болезненны для Геннадия?

- У Геннадия великолепный подбородок. Бить его по голове для "Канело" - бесполезное занятие. Болезненными могут быть только удары по корпусу. Но, я считаю, болельщикам GGG не нужно бояться. Им нужно с нетерпением ждать этого боя. Это будет отличный поединок. Если Головкин выиграет этот бой, показав шоу, он отметит Казахстан на мировой карте, потому что все будут этот бой смотреть. 

- А что Вы знали о Казахстане до того, как узнали о Головкине?

- Немного знал о культуре этой страны. Кстати, мне флаг Казахстана нравится, очень красивый. Но победа Головкина сделает огромный вклад в популяризацию страны, потому что о нем будут говорить все, о Казахстане заговорят во всем мире. Победитель этого боя поднимется на высочайший уровень. 

- Многие опасаются, что если дело дойдет до судейского решения, оно может быть не совсем объективно в отношении Геннадия.

- Нет, этого не стоит опасаться. Судьи будут работать отлично, потому что они не могут ошибаться на таком уровне. Мы спрашивали самого Геннадия о судействе, он сказал: "Если судьи ошибутся, это будет плохо только для бокса". И это правда. 

До боя Головкин - Альварес остался 1 день. Последние новости

Напомним, бой Головкина с Альваресом состоится 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он пройдет уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться здесь. А в этой новости узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса.
 
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
 
Прямую трансляцию вечера бокса начиная с 06:00 по времени Астаны можно посмотреть здесь. А главный бой Головкин - "Канело", который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, запланирован на 08:50
 
  Комментариев: 14
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Комментарии

 
 
Serik Orda Сегодня 12:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 934
Да Гена сделал и продолжает делать поднимать имидж страны своими двумя руками куда больше чем толстозадые чиновники!!!
Ответить 4
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 13:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1246
Serik Orda, высокий ли имидж у Филипин из-за Пакьяо? Рвутся ли жители США жить в Филипинах? Много ли вообще в мире знают о Филипинах? Что ты знаешь о Филипинах, кроме того, что там боксер Пакьяо? Высокий ли имидж Филипин в твоем рейтинге стран из-за Пакьяо?
Ответить -2
 
Марат Ахметжанов Сегодня 13:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 154
Шымкентский пацанчик,что за вы зануда такой,все вам не нравится,хорошо если хоть себе нравитесь
Ответить 2
 
LEGENDA Сегодня 14:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1061
Serik Orda,прежде всего Имидж страны поднимается за счет высокого уровня благосостояния народа , заруби себе на носу ) а не только мордобитием Вон хоть одного спортсмена знаешь из Сингапура ??? зато все знают что там хорошо люди живут и нет коррупции почти
Ответить -1
 
Davor Shuker Сегодня 12:57
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 266
Гена выиграй его
Ответить 0
 
Марат Галиев Сегодня 13:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1039
Согласен флаг у нас очень красивый и приятный на вид! Ну на счёт боя переменчивое настроение: то Гена должен победить, то рыжий молод и быстр и страшно за Гену, то опять, неее это же Гена) положит во второй половине боя, то опять, блин возрост, судьи, то опять не могу представить нашего монстра проигравшим, короч очень переживаю, именно этот бой надо выйгрывать кровь из носу и выйграть его КО или ТКО потом WBO и можно чуть расслабиться)
Ответить 1
 
Кайрат Нурахметов Сегодня 13:04
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
Все желают победы Геннадию над Альваресом. Потому что Гена лучший и он заслуживает победу!!! Дай Аллах Геннадию сил и удачи в этом тяжёлом бою. Ждём мегафайта!
Ответить 2
 
Mara Сегодня 13:07
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1620
На сегодняшний день ты Гена бренд Казахстана из за тебя больше узнают о КЗ. Но как то не по себе стало когда один комент написал. Узнал что в мире есть страна Никарагуа когда выиграл на ринге никарагуанец.
Ответить 0
 
Gabit Kinajt Сегодня 13:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1142
Канело силен, но он знает силу и мощь Гены. Главное доя Гены попадать хорошо хотя бы 2-3 раза за раунд. Затем аккумуляция силовых ударов скажется на Канело
Ответить 0
 
M585 Сегодня 13:09
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1571
О Казахстане должны заговорить как о мировой боксерской державе! И я уверен, Гена это устроит, о нас будет говорить весь мир - это будет заслуженное уважение нашей школы бокса!!!
Ответить 1
 
Нурик Амангалиев Сегодня 13:13
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 608
Куат тебе наверно больно такое слышать
Ответить 3
 
Иван Сидоров Сегодня 14:09
Статус: Профи
Рейтинг: 301
Здравое интервью. Флаг у нас самый красивый!!!!
Ответить 1
 
Шах Ермекулы Сегодня 14:11
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1589
Однозначно он прославляет нашу страну
Ответить 0
 
Абдинагим Кошер Сегодня 15:09
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 241
Алға ҚАЗАҚ боксы!!!!!!! Алға ГЕНА!!!!!!!
Ответить 0
 