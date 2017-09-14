Если "Канело" победит Головкина, то может получить второй бой с Мейвезером - Бронер

По словам Бронера, Флойд находится в неплохой форме.
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Фото с сайта FightNews.RU
Американский боксер-профессионал Эдриен Бронер не исключает возвращения в ринг своего соотечественника Флойда Мейвезера-младшего, если Сауль "Канело" Альварес победит Геннадия Головкина в предстоящем поединке в Лас-Вегасе. По мнению Бронера, Мейвезер вряд ли откажется от очередного заработка хороших денег.
"Если Альварес выиграет у Головкина, то может получить второй бой с Мейвезером. В этом поединке Флойд заработает около 300-350 миллионов долларов. Конечно, Альварес уже другой, но и Флойд все тот же. Это будет тот же бой, что и в 2013 году", - приводят слова Бронера зарубежные СМИ.
Напомним, что первый бой "Канело" и Мейвезера состоялся 14 сентября 2013 года в Лас-Вегасе. Он продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Флойду (114-114, 116-112, 117-111). Этим самым Альварес потерял титулы WBC и The Ring, а также упустил возможность выиграть титул WBA Super в первом среднем весе.
Свой ближайший поединок Сауль "Канело" Альварес проведет с Геннадием Головкиным также в Лас-Вегасе. Он состоится на 20-тысячной арене T-Mobile, запланирован на 08:50 (17 сентября). Прямую трансляцию вечера бокса начиная с 06:00 по времени Астаны можно посмотреть здесь.
В предстоящем поединке Головкин будет защищать все четыре пояса чемпиона мира - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а "Канело", отказавшийся претендовать на титул WBC, поставит на кон пояс журнала The Ring. Также боксеры разыграют звание линейного чемпиона мира и специальные пояса от WBC и WBA.
Все новости о бое Головкин - Альварес
"Если Альварес выиграет у Головкина, то может получить второй бой с Мейвезером. В этом поединке Флойд заработает около 300-350 миллионов долларов. Конечно, Альварес уже другой, но и Флойд все тот же. Это будет тот же бой, что и в 2013 году", - приводят слова Бронера зарубежные СМИ.
Напомним, что первый бой "Канело" и Мейвезера состоялся 14 сентября 2013 года в Лас-Вегасе. Он продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Флойду (114-114, 116-112, 117-111). Этим самым Альварес потерял титулы WBC и The Ring, а также упустил возможность выиграть титул WBA Super в первом среднем весе.
Свой ближайший поединок Сауль "Канело" Альварес проведет с Геннадием Головкиным также в Лас-Вегасе. Он состоится на 20-тысячной арене T-Mobile, запланирован на 08:50 (17 сентября). Прямую трансляцию вечера бокса начиная с 06:00 по времени Астаны можно посмотреть здесь.
В предстоящем поединке Головкин будет защищать все четыре пояса чемпиона мира - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а "Канело", отказавшийся претендовать на титул WBC, поставит на кон пояс журнала The Ring. Также боксеры разыграют звание линейного чемпиона мира и специальные пояса от WBC и WBA.
Все новости о бое Головкин - Альварес