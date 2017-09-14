Головкин остановит Альвареса нокаутом в поздних раундах - Теренс Кроуфорд

Как признался Кроуфорд, этот бой определит, у кого из боксеров крепкий подбородок.
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Фото с сайта leoadambiga.com
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд в предстоящем поединке Головкина и "Канело" отдает предпочтение казахстанскому боксеру.
"Я думаю, что GGG победит. Он более сильный панчер, а его удары более мощнее. Он будет бить между комбинациями "Канело". Конечно, Альварес попытается противостоять ему и выиграть.
Головкин хорошо режет углы, хорошо ломает своих противников. Он целится в голову и корпус, используя мощь своих ударов и дистанцию. И это сыграет свою роль в бою. "Канело" тоже использует свой удар, но иногда он замедляется, особенно в более поздних раундах. В этом противостоянии мы увидим, кто обладает крепким подбородком.
Головкин постарается работать на средней дистанции. Они оба опасны. Но, думаю, что GGG является более крупным панчером, а "Канело" пришлось подниматься в весе. Считаю, Головкин остановит Альвареса нокаутом в поздних раундах. Но если поединок продлится все раунды, победу отдадут "Канело", - сказал Кроуфорд зарубежным СМИ.
Отметим, что прямую трансляцию вечера бокса в Лас-Вегасе начиная с 06:00 по времени Астаны можно посмотреть здесь. А главный бой Головкин - "Канело", который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, запланирован на 08:50.
"Я думаю, что GGG победит. Он более сильный панчер, а его удары более мощнее. Он будет бить между комбинациями "Канело". Конечно, Альварес попытается противостоять ему и выиграть.
Головкин хорошо режет углы, хорошо ломает своих противников. Он целится в голову и корпус, используя мощь своих ударов и дистанцию. И это сыграет свою роль в бою. "Канело" тоже использует свой удар, но иногда он замедляется, особенно в более поздних раундах. В этом противостоянии мы увидим, кто обладает крепким подбородком.
Головкин постарается работать на средней дистанции. Они оба опасны. Но, думаю, что GGG является более крупным панчером, а "Канело" пришлось подниматься в весе. Считаю, Головкин остановит Альвареса нокаутом в поздних раундах. Но если поединок продлится все раунды, победу отдадут "Канело", - сказал Кроуфорд зарубежным СМИ.
Отметим, что прямую трансляцию вечера бокса в Лас-Вегасе начиная с 06:00 по времени Астаны можно посмотреть здесь. А главный бой Головкин - "Канело", который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, запланирован на 08:50.