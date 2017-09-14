Головкин остановит Альвареса нокаутом в поздних раундах - Теренс Кроуфорд

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Темиртау 3:2
Номад Горняк 3:4 Б
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Арлан Темиртау 3:2
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Шахтер Д Наполи 2:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Марибор Спартак М 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 19:00
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 0:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 0:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 16:00
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Астана Тараз
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 19:00
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 18:00
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 0:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 0:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 11:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Головкин остановит Альвареса нокаутом в поздних раундах - Теренс Кроуфорд

Как признался Кроуфорд, этот бой определит, у кого из боксеров крепкий подбородок.

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11 Комментариев
Фото с сайта leoadambiga.com
Фото с сайта leoadambiga.com
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд в предстоящем поединке Головкина и "Канело" отдает предпочтение казахстанскому боксеру. 

"Я думаю, что GGG победит. Он более сильный панчер, а его удары более мощнее. Он будет бить между комбинациями "Канело". Конечно, Альварес попытается противостоять ему и выиграть. 

Головкин хорошо режет углы, хорошо ломает своих противников. Он целится в голову и корпус, используя мощь своих ударов и дистанцию. И это сыграет свою роль в бою. "Канело" тоже использует свой удар, но иногда он замедляется, особенно в более поздних раундах. В этом противостоянии мы увидим, кто обладает крепким подбородком.

Головкин постарается работать на средней дистанции. Они оба опасны. Но, думаю, что GGG является более крупным панчером, а "Канело" пришлось подниматься в весе. Считаю, Головкин остановит Альвареса нокаутом в поздних раундах. Но если поединок продлится все раунды, победу отдадут "Канело", - сказал Кроуфорд зарубежным СМИ.

Отметим, что прямую трансляцию вечера бокса в Лас-Вегасе начиная с 06:00 по времени Астаны можно посмотреть здесь. А главный бой Головкин - "Канело", который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, запланирован на 08:50. 
  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Адиль Жайлаубаев Сегодня 12:04
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 224
12 раундов близкого боя не должно быть!!@
Ответить 1
 
Samat Ibragimov Сегодня 12:04
Статус: Дублёр
Рейтинг: 170
Теренс Кроуфорд

100'% прав, не надо доводить до решения, нужен только нокаут.
Ответить 2
 
Жасұлан Орынұлы Сегодня 12:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 82
Mark my words Canelo Alvarez will win.
Ответить -1
 
QAZSPORTS KZ Сегодня 12:51
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
Жасұлан Орынұлы, қыршыма!!!
Ответить 1
 
Ahiless Сегодня 12:25
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Аузына май
Ответить 0
 
Никита Журба Сегодня 12:28
Статус: МСМК
Рейтинг: 908
Ответить 0
 
Каппас Жакупов Сегодня 12:37
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1643
Теренс, да сбудутся твои слова! Нокаут будет в 7-8 раунде!!!
Ответить 0
 
Davor Shuker Сегодня 12:55
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 266
Мне кажется нокаут будет в первой половине боя
Ответить 0
 
M585 Сегодня 13:11
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1571
Нокаут в поздних раундах! Я думаю в 8-ом раунде Рыжий здуется!
Ответить 1
 
Марат Ахметжанов Сегодня 13:59
Статус: Дублёр
Рейтинг: 154
M585,думаю в 10-11 раунде ТКО
Ответить 0
 
Марат Ахметжанов Сегодня 13:34
Статус: Дублёр
Рейтинг: 154
Только нокаут
Ответить 0
 