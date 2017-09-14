Мы увидели несколько слабых мест Головкина, которые используем - "Канело"

Мексиканец считает, это будет один из величайших боев в истории бокса.
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Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес после официального взвешивания на арене MGM Grand в Лас-Вегасе поделился своими ожиданиями по предстоящему бою с казахстанцем Геннадием Головкиным.
"Я думающий боец, который может внести коррективы по ходу боя и у которого есть план "А" и еще несколько. И вы это увидите. Мы собираемся показать все свои наработки и навыки.
Надеюсь, этот бой войдет в историю как одна из величайших битв, когда-либо состоявшихся. Я готов прийти, чтобы отдать всего себя и стать одним из великих боксеров.
Что касается Головкина, то мы изучили его и увидели его несколько слабых мест, которые используем. В субботу вечером мы пойдем и сделаем нашу работу, попытаемся использовать его. И мы будем готовы ко всему, что он покажет", - приводит слова "Канело" Boxingscene.com.
Напомним, бой Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. С точным временем начала боя можно ознакомиться здесь. А в этой новости узнать о том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса.