Меня не волнует звание лучшего в P4P. С "Канело" будет настоящий чемпионский бой, вот что главное - Головкин

GGG добавил, что у его тренера есть захватывающие идеи для этого боя.
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Геннадий Головкин. Фото: HBO.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) рассказал о подготовке к поединку с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 KO).
"У Абеля Санчеса (тренера GGG) есть новые, захватывающие идеи для этого боя. И я должен быть в лучшей форме, чтобы воплотить их на ринге. Меня не волнует звание лучшего в pound for pound (вне зависимости от веса). Это будет настоящий чемпионский бой, вот что главное", - цитирует Головкина BoxingScene.com.
В свою очередь Альварес ранее заявил, что для него приоритетом в бою с Головкиным является тот факт, что они выявят сильнейшего в P4P, а титулы и "ноль" GGG ему не нужны.
Добавим, что казахстанец недавно приступил к подготовке к поединку, тогда как мексиканец уже давно вернулся в зал. Ранее Санчес говорил, что в тренировочном лагере пять недель они будут работать на силу и физику, а три недели посвятят спаррингам.
Сам бой Головкина и "Канело" состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. На вечере бокса ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы.
На кону в поединке будут стоять титулы, которыми сейчас владеет казахстанец. Мексиканец же готов выставить пояс журнала The Ring, но при этом он отказался драться за титул WBC из-за конфликта с организацией.
"У Абеля Санчеса (тренера GGG) есть новые, захватывающие идеи для этого боя. И я должен быть в лучшей форме, чтобы воплотить их на ринге. Меня не волнует звание лучшего в pound for pound (вне зависимости от веса). Это будет настоящий чемпионский бой, вот что главное", - цитирует Головкина BoxingScene.com.
В свою очередь Альварес ранее заявил, что для него приоритетом в бою с Головкиным является тот факт, что они выявят сильнейшего в P4P, а титулы и "ноль" GGG ему не нужны.
Добавим, что казахстанец недавно приступил к подготовке к поединку, тогда как мексиканец уже давно вернулся в зал. Ранее Санчес говорил, что в тренировочном лагере пять недель они будут работать на силу и физику, а три недели посвятят спаррингам.
Сам бой Головкина и "Канело" состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. На вечере бокса ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы.
На кону в поединке будут стоять титулы, которыми сейчас владеет казахстанец. Мексиканец же готов выставить пояс журнала The Ring, но при этом он отказался драться за титул WBC из-за конфликта с организацией.