Мне не нужны титулы Головкина и его "ноль". Наш бой определит лучшего P4P-боксера, и это важнее - "Канело"

Мексиканец добавил, что одержим своей победой.
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Фото с сайта boxingscene.com
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) рассказал о том, какое значение имеет для него бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
"Признаюсь, что бой с Чавесом-младшим был скорее личным, а с Головкиным - это уже более профессиональный. И я скажу вам одну вещь, я одержим победой в этом поединке. Мне не нужны его титулы или его "ноль" (в графе поражений). Для меня важнее просто победить его. Наш бой определит, кто является лучшим боксером в pound-for-pound (вне зависимости от веса), вот что важно для меня.
Некоторым боям потребовалось на организацию пять-шесть лет, наш же поединок сделан всего за год-полтора, и он пройдет в лучшее время. Думаю, все могут быть счастливы. Головкин агрессивный боец, он идет вперед и старается тебя нокаутировать. Это выявит мои способности, благодаря чему наш поединок и является таким интересным", - заявил "Канело" в интервью Fight Network.
Ранее мексиканец признался, что не собирается претендовать в бою с Головкиным на его титул WBC из-за прошлогоднего конфликта с организацией.
"Признаюсь, что бой с Чавесом-младшим был скорее личным, а с Головкиным - это уже более профессиональный. И я скажу вам одну вещь, я одержим победой в этом поединке. Мне не нужны его титулы или его "ноль" (в графе поражений). Для меня важнее просто победить его. Наш бой определит, кто является лучшим боксером в pound-for-pound (вне зависимости от веса), вот что важно для меня.
Некоторым боям потребовалось на организацию пять-шесть лет, наш же поединок сделан всего за год-полтора, и он пройдет в лучшее время. Думаю, все могут быть счастливы. Головкин агрессивный боец, он идет вперед и старается тебя нокаутировать. Это выявит мои способности, благодаря чему наш поединок и является таким интересным", - заявил "Канело" в интервью Fight Network.
Ранее мексиканец признался, что не собирается претендовать в бою с Головкиным на его титул WBC из-за прошлогоднего конфликта с организацией.