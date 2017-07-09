Мне не нужны титулы Головкина и его "ноль". Наш бой определит лучшего P4P-боксера, и это важнее - "Канело"

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Результаты
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Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 1:1
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Мне не нужны титулы Головкина и его "ноль". Наш бой определит лучшего P4P-боксера, и это важнее - "Канело"

Мексиканец добавил, что одержим своей победой.

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6 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) рассказал о том, какое значение имеет для него бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

"Признаюсь, что бой с Чавесом-младшим был скорее личным, а с Головкиным - это уже более профессиональный. И я скажу вам одну вещь, я одержим победой в этом поединке. Мне не нужны его титулы или его "ноль" (в графе поражений). Для меня важнее просто победить его. Наш бой определит, кто является лучшим боксером в pound-for-pound (вне зависимости от веса), вот что важно для меня.

Некоторым боям потребовалось на организацию пять-шесть лет, наш же поединок сделан всего за год-полтора, и он пройдет в лучшее время. Думаю, все могут быть счастливы. Головкин агрессивный боец, он идет вперед и старается тебя нокаутировать. Это выявит мои способности, благодаря чему наш поединок и является таким интересным", - заявил "Канело" в интервью Fight Network.

Ранее мексиканец признался, что не собирается претендовать в бою с Головкиным на его титул WBC из-за прошлогоднего конфликта с организацией.
  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Сабит Оразбаев Сегодня 10:16
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2098
Да уж, ваш бой будет мегафайт в эпохе бокса на данный момент
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Талгат Жананбаев Сегодня 10:30
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 666
Класс. Нас ждёт незабываемая заруба в плане бокса!Жду с нетерпением)))
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Аутхан Умаров Сегодня 10:52
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
У парня мания величия. Говорят: без бумажки ты какашка, имея в виду необходимые для человека документы. А в случае с действующим профес боксером наличие чемп поясов тоже необходимо для его статуса. А этого Кабанчика раскрутили по полной, хотя он не завоевал почти ничего. Пора бы его спустить на землю со всей его зазнавшейся командой и фанами. Головкину предстоит это сделать во благо бокса и справедливости.
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Григорий Краснощеков Сегодня 11:16
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1189
Дааа ужжж, тот кто сумеет побить GGG, автоматом будет лучшим в Р4Р, но пока этого никому не удавалось, и в обозримом будущем вряд ли кому-то удастся. GGG FIRST!!!
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Нурсултан Сегодня 11:36
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Данное время, раскрутка бойца является определяющим фактором в профессиональном боксе, чем поясы. А мы знаем Сауль является раскрученным (даже больше). Да у него был бои которые очень важны. Но что он делал в этих боях (Мейвезер - ни одного чистого удара, Котто и Киркленд - были уже за пиком карьеры, Лара - больная тема для Альвареса). Поясы - это лишь плюсик для раскрутки. Жаль ГГГ не хватает рекламы для раскрутки, толька поясы и спасает его (и конечно его нереальное статистика нокаутов).
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AIDOS KURMANOV Сегодня 11:36
Статус: Профи
Рейтинг: 321
главное чтоб рыжий не слился завозив допинг тест это его единственная лазейка не считая что он получит травму
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