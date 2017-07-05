На бой Головкин - Альварес распроданы все билеты

Этот бой состоится 26 сентября в Лас-Вегасе.
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Билеты на поединок чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF, IBO казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса полностью распроданы более чем за два месяца до его проведения. Таким образом, на T-Mobile арене будет аншлаг.
"Любители бокса понимают, что это будет самый большой поединок за последнее время. Все, кто будет присутствовать 16 сентября на арене T-Mobile, испытают особенные и острые ощущения от того зрелища, которое дадут две самые большие звезды. Причем случится это единственный раз в жизни.
Поскольку мы хотим, чтобы как можно больше людей в Лас-Вегасе провели День Независимости Мексики за просмотром величайшей битвы, мы в скором времени объявим о месте дополнительного закрытого показа", - сообщил глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.
Напомним, накануне было объявлено о том, что практически все билеты были распроданы. По информации, предоставленной президентом промоутерской компании Golden Boy Promotions Эриком Гомесом, в наличие оставалось чуть больше тысячи билетов.
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.
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