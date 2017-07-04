Практически 20 тысяч билетов продано на бой Головкин - "Канело"

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Результаты
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Сараево Заря Бл 23:00
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Сараево Заря Бл 23:00
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 18:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 19:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Практически 20 тысяч билетов продано на бой Головкин - "Канело"

Цена билетов на поединок начинается с 300 долларов.

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2 Комментария
Фото с сайта photoyvolution.com
Фото с сайта photoyvolution.com
Билеты на поединок чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса практически распроданы более чем за два месяца до его проведения, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на ESPN US. 

"Продажи билетов идут весьма хорошо, и, по последним данным, их осталось немногим более тысячи", - цитирует президента промоутерской компании Golden Boy Эрика Гомеса ESPN.

Цена билетов на поединок начинается с 300 долларов. На данный момент продано практически 20 тысяч билетов.

Напомним, что Головкин и Альварес встретятся 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, вмещающей 21 тысячу человек. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Телеканал HBO будет транслировать поединок в США через систему платных трансляций (PPV).
  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Нурбол Алдажар Сегодня 09:11
Статус: Дублёр
Рейтинг: 165
Это очень хорошо
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love is Сегодня 09:37
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 293
впереди еще чуть больше 2-х месяцев, так что продажа идет не плохо
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