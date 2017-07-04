Практически 20 тысяч билетов продано на бой Головкин - "Канело"

Цена билетов на поединок начинается с 300 долларов.
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Фото с сайта photoyvolution.com
Билеты на поединок чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса практически распроданы более чем за два месяца до его проведения, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на ESPN US.
"Продажи билетов идут весьма хорошо, и, по последним данным, их осталось немногим более тысячи", - цитирует президента промоутерской компании Golden Boy Эрика Гомеса ESPN.
Цена билетов на поединок начинается с 300 долларов. На данный момент продано практически 20 тысяч билетов.
Напомним, что Головкин и Альварес встретятся 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, вмещающей 21 тысячу человек. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Телеканал HBO будет транслировать поединок в США через систему платных трансляций (PPV).
"Продажи билетов идут весьма хорошо, и, по последним данным, их осталось немногим более тысячи", - цитирует президента промоутерской компании Golden Boy Эрика Гомеса ESPN.
Цена билетов на поединок начинается с 300 долларов. На данный момент продано практически 20 тысяч билетов.
Напомним, что Головкин и Альварес встретятся 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, вмещающей 21 тысячу человек. На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Телеканал HBO будет транслировать поединок в США через систему платных трансляций (PPV).