Альварес рассказал о специальной подготовке к бою с Головкиным и намерении победить нокаутом

Их поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
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Фото с сайта boxingscene.com
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) рассказал о процессе подготовки к сентябрьскому бою с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), а также о намерении победить нокаутом.
"Я всегда тренируюсь и держу себя в форме. Я посещаю спортзал три-четыре раза в неделю. Моя настоящая подготовка начнется через пару недель, когда буду готов на 100 процентов. Мои тренировочные лагери всегда отличаются, потому что я готовлюсь специально под соперника.
Все любят нокауты. Именно так я хочу выиграть бой. Существует высокая вероятность, что наш бой закончится таким образом, потому что мы оба много раз отправляли соперников в нокауты", - заявил "Канело" в интервью Men’s Journal.
Их поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. На этом вечере бокса ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.
"Я всегда тренируюсь и держу себя в форме. Я посещаю спортзал три-четыре раза в неделю. Моя настоящая подготовка начнется через пару недель, когда буду готов на 100 процентов. Мои тренировочные лагери всегда отличаются, потому что я готовлюсь специально под соперника.
Все любят нокауты. Именно так я хочу выиграть бой. Существует высокая вероятность, что наш бой закончится таким образом, потому что мы оба много раз отправляли соперников в нокауты", - заявил "Канело" в интервью Men’s Journal.
Их поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. На этом вечере бокса ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.