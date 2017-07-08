Головкин собрал аншлаги в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Монако, Лондоне и теперь может добавить к этому списку Лас-Вегас - промоутер

На сентябрьский бой GGG с "Канело" распроданы все билеты.
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Фото с сайта roundbyroundboxing.com
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Том Леффлер высказался по поводу аншлага на предстоящем поединке его подопечного с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
"Мы признательны фанатам за такую реакцию и можем объявить, что все билеты на бой распроданы. Когда вы выставляете друг против друга двух лучших боксеров, то получаете такой результат. Головкин собрал аншлаги на аренах в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Монако и Лондоне. Теперь он может добавить в свой список и Лас-Вегас. Это самый лучший отклик от болельщиков и СМИ, который мы когда-либо видели, и события на ринге в тот вечер точно будут захватывающими", - цитирует Леффлера badlefthook.com.
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить на боксерских вечерах до 20 тысяч зрителей. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.
Ранее основатель проекта FightSpace и комментатор Григорий Стангрит рассказал о том, что организаторы боя Головкин - Альварес только на билетах могут заработать более 20 миллионов долларов.
"Мы признательны фанатам за такую реакцию и можем объявить, что все билеты на бой распроданы. Когда вы выставляете друг против друга двух лучших боксеров, то получаете такой результат. Головкин собрал аншлаги на аренах в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Монако и Лондоне. Теперь он может добавить в свой список и Лас-Вегас. Это самый лучший отклик от болельщиков и СМИ, который мы когда-либо видели, и события на ринге в тот вечер точно будут захватывающими", - цитирует Леффлера badlefthook.com.
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить на боксерских вечерах до 20 тысяч зрителей. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.
Ранее основатель проекта FightSpace и комментатор Григорий Стангрит рассказал о том, что организаторы боя Головкин - Альварес только на билетах могут заработать более 20 миллионов долларов.