Геннадий Головкин начинает подготовку к бою с "Канело"

Казахстанцу предстоит тренировочный процесс в Big Bear.
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Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) начинает подготовку к бою с мексиканским боксером Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО). Об этом заявил его тренер Абель Санчес. Тренировочный процесс традиционно будет проходить в Big Bear в Калифорнии.
"Завтра он приезжает в тренировочный лагерь. Мы начинаем тренировки. Я всегда верю, что тренирую своего парня, чтобы он стал лучшим, насколько может им стать. И соперник должен приспосабливаться под нас. Думаю, у нас есть достаточно, чтобы остановить "Канело" в поздних раундах или выиграть решением судей", - цитирует Санчеса boxingnews24.com.
Напомним, бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец.