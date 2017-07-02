Геннадий Головкин начинает подготовку к бою с "Канело"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
БИИК-Казыгурт ОДЮСШ № 2 3:0 ТП
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай БАИК Моторс 11:30
Банк Сармайех Аль Бахри 14:00
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:30
Хань Дияс 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 14:30
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Иртыш Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:30
Хань Дияс 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 14:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай БАИК Моторс 11:30
Банк Сармайех Аль Бахри 14:00
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 19:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Геннадий Головкин начинает подготовку к бою с "Канело"

Казахстанцу предстоит тренировочный процесс в Big Bear.

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13 Комментариев
Фото с сайта hbo.com
Фото с сайта hbo.com

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) начинает подготовку к бою с мексиканским боксером Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО). Об этом заявил его тренер Абель Санчес. Тренировочный процесс традиционно будет проходить в Big Bear в Калифорнии.

"Завтра он приезжает в тренировочный лагерь. Мы начинаем тренировки. Я всегда верю, что тренирую своего парня, чтобы он стал лучшим, насколько может им стать. И соперник должен приспосабливаться под нас. Думаю, у нас есть достаточно, чтобы остановить "Канело" в поздних раундах или выиграть решением судей", - цитирует Санчеса boxingnews24.com.

Напомним, бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец.

Все новости о бое Головкин - Альварес

  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
M585 Сегодня 08:54
Статус: МСМК
Рейтинг: 963
Не думаю что команда GGG рассчитывает на 12 раундов! Скорее наоборот. Абель просто хочет усыпить бдительность Канелло ))
Ответить 3
 
Ержан79 Сегодня 10:23
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1150
M585, Возможно, надо побеждать досрочно чтоб не было вопросов, иначе украдут победу у ГГГ как у Пакмэна.
Ответить 0
 
M585 Сегодня 10:32
Статус: МСМК
Рейтинг: 963
Ержан79, Согласен. Только нокаутом. Если они обокрали Крашера и Пакмена, то и Гена не станет исключеним. Тем более это ОДЛХ, ему уже не впервой выигрывать очень спорные бои, с сомнительным решением судей. Тот же бой Канелло с Ларой, тому доказательство. До решения судей нельзя доводить ни в коем случае!
Ответить 0
 
Alisher Alikhanov Сегодня 09:02
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Нельзя довести бой до 12 раундов. Промоутер Канело и организатор этого поэдинка Де Ла Хоя может откупить судей.
Ответить 1
 
Дәуит Алаба'й Сегодня 09:42
Статус: Профи
Рейтинг: 482
Alisher Alikhanov, да и Гена не железный
Ответить 0
 
Blackwolf ! Сегодня 09:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 827
Генадич , чемп , удачных тренировок и ПОБЕДЫ ! ! !
Ответить 2
 
Бахтияр Шумаев Сегодня 09:05
Статус: Юниор
Рейтинг: 69
Ну наконец то... А то с утра думал, когда же наш чемпион начнет подготовку? Соперник молод и мастеровит.
Ответить 0
 
Kaizer Сегодня 09:08
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6572
понеслась!!! интересно, кто будут спаринг-партнеры Геннадия?
Ответить 1
 
Тимур Адильханов Сегодня 09:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 95
Всё Гена стартанул!!!Удачи!!!
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Занга Semey Сегодня 09:44
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2023
Все, начался процесс превращения нашего добродушного Геннадия в монстра и зверя по имени GGG!!!
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Замир Джумагалиев Сегодня 09:53
Статус: Профи
Рейтинг: 412
Гена раз.еби Саульку за его понты
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Бекбау Дан Сегодня 10:01
Статус: Юниор
Рейтинг: 64
Лишь бы абеке не перепахал Гену, а то в бою с Джеэйкобсом казалось что он много сил оставил именно на спарингах.
Будем верить что он будет на 200% в форме и переедет сауля.
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Ануар Сатжан Сегодня 10:35
Статус: Юниор
Рейтинг: 52
Удачи нашему чемпиону!
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