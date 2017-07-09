Назван победный вариант для Головкина в бою с Альваресом, если тот продлится все 12 раундов

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 1:1
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Назван победный вариант для Головкина в бою с Альваресом, если тот продлится все 12 раундов

Титульный поединок в среднем весе пройдет 16 сентября в США.

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12 Комментариев
Фото с Twitter.com
Фото с Twitter.com

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о титульном поединке между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом.

- Я уже 20 лет в спорте и не раз сам выходил в ринг или в "клетку". Поэтому, посмотрев бои боксеров и бойцов, могу определить, как и в каком темпе пройдет бой. Это как изучать будущего соперника. В этом бою сила удара не будет решать ничего, как думают многие. На кону стоит все и даже больше. Этот бой сделает легендой одного и унизит другого.

Фанаты бокса обвиняли обоих бойцов в выборе слабых соперников... Поэтому победитель будет на вершине, а проигравший окажется в яме, откуда никогда не выйдет. Поэтому никто из них не будет рисковать. И бой завершится решением. Победитель, несомненно, будет номером два (в рейтинге - прим. автора) P4P после Андре Уорда.

- И как Вы считаете, в чью сторону будет решение?

- Я мог бы сказать это. Но лучше скажу об этом после боя. Но скажу одно... Чтобы победить, Головкину нужны будут два нокдауна. Первый до шестого раунда, второй - после. Если в последнем бою стороной А был Головкин, то сейчас это Альварес.

Мексиканец единственный PPV-боец, который остался в боксе после Мейвезера. Поэтому все будет на его стороне. Головкину будет тяжело, ведь все будет против него. Ему нужен нокаут или, как я сказал ранее, два нокдауна.

Напомним, титульный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе. Претендент рассказал, что хочет выиграть поединок нокаутом, а наставник GGG Абель Санчес усомнился в ударной мощи соперника.

  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
love is Сегодня 14:53
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 295
Да сразу нокаут, чтобы реванша не было
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Ержан79 Сегодня 15:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1186
love is, Сразу нокаут, реванш? хорошо еще один нокаут и ГГГ в плюсе в двойне.
Ответить 0
 
ARYSTAN Сегодня 14:57
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2386
победитель один и это Головкин !!!
Ответить 2
 
Чемпион Чемпионов Сегодня 15:03
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Куат является ярым поклонником Урода, а возможно одним из хейтеров этого сайта Победитель боя Головкин-Канело несомненно будет номер 1 p4p, не зря в рейтингах они себе в спину дышат. Уорду, даже победа над Ковалевым не дала признания. Народ хочет видеть яркого бойца, коим Уорд не является, возможно он является сейчас номером 1, но это временно до 16 сентября
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Ernat Сегодня 15:15
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1628
Чемпион Чемпионов, наверное Куат и есть тот кто сидит тут под НИКоми Андре Уорд, Дартоша, Шымкентский пацанчик и др.
Ответить 1
 
Чемпион Чемпионов Сегодня 15:04
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Ой, честно не хотел оскорблять Уорда, сам не понял как написал "Урод"
Ответить 3
 
Балтабай Ергалиев Сегодня 15:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Лучше скажи прямо хотел бы что бы Гена пройграл. Эх Куат, қазақ десем өзімізге тиеді. Көре алмай жүрсіңғо.
Ответить 3
 
Darhan A. Сегодня 15:08
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 671
Какой смысл называть победителья после боя? Я так тоже могу сказать, типа я знаю, но скажу после боя, и я не ошибусь. Такое ощущение, что Куат сидит под ником дартоши, ей богу.
Ответить 4
 
Darhan A. Сегодня 15:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 671
Явно клонит на победу Канело решением. Думал бы иначе, открыто сказал бы Гена победит. Какой же он все-таки завистливый чел.?!!!!! Походу успех Головкина ему спать не дает.
Ответить 1
 
Nurlan Сегодня 15:21
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 698
Куат как всегда не прав!
Если для победы Головкину нужно побеждать нокаутом или делать 2 нокдауна, значит Гене по любой надо переть вперед, а не осторожничать. Можно осторожничать если 50 на 50, а тут получается что решение судей будет 90% в пользу Альвареса в случае равного боя. А это значит что Гене терять нечего.
Ты можешь осторожничать если побеждаешь, а какой смысл осторожничать если ты начинаешь бой заведомо отстающим? "Проиграю, потому что боюсь проиграть?" )))
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Altynbek Maulen Сегодня 15:40
Статус: Юниор
Рейтинг: 56
В боксе сила удара многое решает. Насчет номера два ты конечно переборщил. Лучше поддержи земляка. Головкин для нас номер один. Надеюсь ты тоже достигнешь таких высот, и станешь кумиром для многих. Быть объективным по моему у тебя не получается.
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Каппас Жакупов Сегодня 15:48
Статус: МСМК
Рейтинг: 825
Тебе ли Куат советы давать. От зависти лопнешь после того, когда Гена в 7-8 раунде максимум уложитэту рыжую тварь. Ты никогда не говоришь хорошие слова в адрес GGG . Нет в тебе ничего казахского! Балтун ты!!!
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