Назван победный вариант для Головкина в бою с Альваресом, если тот продлится все 12 раундов

Титульный поединок в среднем весе пройдет 16 сентября в США.

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о титульном поединке между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом.



- Я уже 20 лет в спорте и не раз сам выходил в ринг или в "клетку". Поэтому, посмотрев бои боксеров и бойцов, могу определить, как и в каком темпе пройдет бой. Это как изучать будущего соперника. В этом бою сила удара не будет решать ничего, как думают многие. На кону стоит все и даже больше. Этот бой сделает легендой одного и унизит другого.



Фанаты бокса обвиняли обоих бойцов в выборе слабых соперников... Поэтому победитель будет на вершине, а проигравший окажется в яме, откуда никогда не выйдет. Поэтому никто из них не будет рисковать. И бой завершится решением. Победитель, несомненно, будет номером два (в рейтинге - прим. автора) P4P после Андре Уорда.



- И как Вы считаете, в чью сторону будет решение?



- Я мог бы сказать это. Но лучше скажу об этом после боя. Но скажу одно... Чтобы победить, Головкину нужны будут два нокдауна. Первый до шестого раунда, второй - после. Если в последнем бою стороной А был Головкин, то сейчас это Альварес.



Мексиканец единственный PPV-боец, который остался в боксе после Мейвезера. Поэтому все будет на его стороне. Головкину будет тяжело, ведь все будет против него. Ему нужен нокаут или, как я сказал ранее, два нокдауна.



Напомним, титульный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе. Претендент рассказал, что хочет выиграть поединок нокаутом, а наставник GGG Абель Санчес усомнился в ударной мощи соперника.