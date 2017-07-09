Верю, что бой Головкина и "Канело" завершится нокаутом. Средний дивизион никогда не разочаровывает - Де Ла Хойя

Промоутер добавил, что оба боксера находятся на пике карьеры.
Сегодня 12:05
Ссылки по теме:
- Мне не нужны титулы Головкина и его "ноль". Наш бой определит лучшего P4P-боксера, и это важнее - "Канело"
- Альварес рассказал о специальной подготовке к бою с Головкиным и намерении победить нокаутом
- Дэниэл Джейкобс выбрал победителя в поединке между Головкиным и "Канело"
Фото с сайта boxingscene.com
Основатель промоутерский компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя поделился ожиданиями от предстоящего боя его подопечного - мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО) против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).
"Канело" будет в своей самой лучшей форме. Для этого боя не было времени лучше, потому что сейчас Альварес является полноценным средневесом. Раньше ему всегда приходилось сбрасывать вес, а ведь он крупный парень. В прошлом году он укладывался в 154 фунта, я понятия не имею, как он это делал.
Я верю, что их поединок завершится нокаутом. У них обоих невероятные послужные списки. Это два лучших средневеса в мире. История показала, что это захватывающая категория, от Шугар Рэя до Дюрана. Данный дивизион никогда не разочаровывает. Головкин и Альварес находятся на пике своих карьер", - сказал Де Ла Хойя в интервью Men’s Journal.
Сам Альварес заявил, что намерен отправить Головкина в нокаут и одержим своей победой. Также он рассказал о специальной подготовке и том, что для него является приоритетом в бою, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
"Канело" будет в своей самой лучшей форме. Для этого боя не было времени лучше, потому что сейчас Альварес является полноценным средневесом. Раньше ему всегда приходилось сбрасывать вес, а ведь он крупный парень. В прошлом году он укладывался в 154 фунта, я понятия не имею, как он это делал.
Я верю, что их поединок завершится нокаутом. У них обоих невероятные послужные списки. Это два лучших средневеса в мире. История показала, что это захватывающая категория, от Шугар Рэя до Дюрана. Данный дивизион никогда не разочаровывает. Головкин и Альварес находятся на пике своих карьер", - сказал Де Ла Хойя в интервью Men’s Journal.
Сам Альварес заявил, что намерен отправить Головкина в нокаут и одержим своей победой. Также он рассказал о специальной подготовке и том, что для него является приоритетом в бою, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.