А судьи кто? Главная опасность для Головкина в бою против "Канело"

"Бой десятилетия" состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
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Фото с сайта foxsportsasia.com
Решить все вопросы до 12-го раунда - лучшая установка казахстанцу Геннадию Головкину на его поединок против Сауля Альвареса из Мексики. Иначе можно легко остаться без победы и всех своих поясов, которые будут поставлены на кон. А вместе с этим несбыточной станет цель объединить все титулы в среднем весе. Подробнее о главной опасности ("Канело" не в счет) для GGG - в материале Vesti.kz.
Бесспорно, поединок Головкин - Альварес станет важнейшим этапом в карьерах обоих боксеров. Слишком многое придет с победой, и почти столько же можно потерять в случае проигрыша. Речь не только о чемпионских поясах. На кону авторитет, статус едва ли не лучшего боксера современности, большие контракты и так далее. Каждая команда понимает степень ответственности.
По мнению многих, фаворитом считается GGG. И объективно так и есть. Казахстанец несколько предпочтительнее, а также лучше по некоторым параметрам. Например, сила, работа ног. Конечно, плотно и точно "врезать" может каждый из них. И "Канело", и Головкин славятся сильными ударами. Но все-таки GGG более разрушающий. Тем не менее оба друг для друга очень опасны.
И не исключено, что несколько раундов, а может, и подавляющее большинство будут "осторожными". Такой режим в данный момент выглядит более реальным, чем открытый бой. Откровенная "рубка" несет в себе большой риск пропустить тяжелый удар, который решит исход всего противостояния. И выжидательно-оборонительная тактика легко приведет к судейскому решению.
Чего не хотелось бы. Вернее, нельзя допускать этого, и особенно Геннадию Головкину. Как показывает практика, нынешние судьи довольно часто отдают предпочтение "не в ту сторону". Это в первую очередь касается тех поединков, в которых наблюдается довольно тесная и близкая борьба. Серьезно, иной раз судейские решения выглядят слишком сомнительными.
Особо не вдаваясь в историю, можно легко назвать несколько боев, где произошел "бардак". Например, Ковалев - Уорд (причем оба поединка), Пакьяо - Хорн, а также Н'Жикам - Мурата. Данные встречи после себя оставили множество противоречий, споров, обвинений в адрес судей. После оглашения результатов множество экспертов остались в недоумении.
Очень трудно узнать, откуда берется любовь к одному из участников поединка у тех, кто априори должен быть беспристрастным. Да, как говорится, "свечку никто не держал". Но и симпатия видна невооруженным глазом. И стоит брать во внимание, что подобные эпизоды существуют. Поэтому нет никаких гарантий, что 16 сентября за действиями в ринге будут следить компетентные и честные люди.
Много влиятельных личностей вовлечены в "бой десятилетия", а также многим выгодна победа Альвареса. И проще объяснить неправильное вынесенное судейское решение человеческим фактором - что-то вроде этого: "Судьи тоже люди и могут ошибиться". Плюс не стоит забывать, что бой пройдет в США. Хоть ни для Головкина, ни для Альвареса страна не является родиной, шансов оказаться победителем при определенных условиях у мексиканца больше.
Надеяться на порядочность тех, кто вынесет решение, не стоит. Так что лучшая гарантия GGG на победу - нокаут. Тогда никаких вопросов и сомнений не возникнет.
Все новости о поединке Головкин - Альварес
Фото с сайтов New York Post (1, 3), HBO.com (2), La Opinión (4)
Бесспорно, поединок Головкин - Альварес станет важнейшим этапом в карьерах обоих боксеров. Слишком многое придет с победой, и почти столько же можно потерять в случае проигрыша. Речь не только о чемпионских поясах. На кону авторитет, статус едва ли не лучшего боксера современности, большие контракты и так далее. Каждая команда понимает степень ответственности.
По мнению многих, фаворитом считается GGG. И объективно так и есть. Казахстанец несколько предпочтительнее, а также лучше по некоторым параметрам. Например, сила, работа ног. Конечно, плотно и точно "врезать" может каждый из них. И "Канело", и Головкин славятся сильными ударами. Но все-таки GGG более разрушающий. Тем не менее оба друг для друга очень опасны.
И не исключено, что несколько раундов, а может, и подавляющее большинство будут "осторожными". Такой режим в данный момент выглядит более реальным, чем открытый бой. Откровенная "рубка" несет в себе большой риск пропустить тяжелый удар, который решит исход всего противостояния. И выжидательно-оборонительная тактика легко приведет к судейскому решению.
Чего не хотелось бы. Вернее, нельзя допускать этого, и особенно Геннадию Головкину. Как показывает практика, нынешние судьи довольно часто отдают предпочтение "не в ту сторону". Это в первую очередь касается тех поединков, в которых наблюдается довольно тесная и близкая борьба. Серьезно, иной раз судейские решения выглядят слишком сомнительными.
Особо не вдаваясь в историю, можно легко назвать несколько боев, где произошел "бардак". Например, Ковалев - Уорд (причем оба поединка), Пакьяо - Хорн, а также Н'Жикам - Мурата. Данные встречи после себя оставили множество противоречий, споров, обвинений в адрес судей. После оглашения результатов множество экспертов остались в недоумении.
Очень трудно узнать, откуда берется любовь к одному из участников поединка у тех, кто априори должен быть беспристрастным. Да, как говорится, "свечку никто не держал". Но и симпатия видна невооруженным глазом. И стоит брать во внимание, что подобные эпизоды существуют. Поэтому нет никаких гарантий, что 16 сентября за действиями в ринге будут следить компетентные и честные люди.
Много влиятельных личностей вовлечены в "бой десятилетия", а также многим выгодна победа Альвареса. И проще объяснить неправильное вынесенное судейское решение человеческим фактором - что-то вроде этого: "Судьи тоже люди и могут ошибиться". Плюс не стоит забывать, что бой пройдет в США. Хоть ни для Головкина, ни для Альвареса страна не является родиной, шансов оказаться победителем при определенных условиях у мексиканца больше.
Надеяться на порядочность тех, кто вынесет решение, не стоит. Так что лучшая гарантия GGG на победу - нокаут. Тогда никаких вопросов и сомнений не возникнет.
Все новости о поединке Головкин - Альварес
Фото с сайтов New York Post (1, 3), HBO.com (2), La Opinión (4)