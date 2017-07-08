А судьи кто? Главная опасность для Головкина в бою против "Канело"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Маррей Пэр 20:00
Азаренко Халеп 20:00
Маннарино Джокович 22:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Пэр 20:00
Азаренко Халеп 20:00
Маннарино Джокович 22:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

А судьи кто? Главная опасность для Головкина в бою против "Канело"

"Бой десятилетия" состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Тим Роман Тим Роман

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3 Комментария
Фото с сайта foxsportsasia.com
Фото с сайта foxsportsasia.com
Решить все вопросы до 12-го раунда - лучшая установка казахстанцу Геннадию Головкину на его поединок против Сауля Альвареса из Мексики. Иначе можно легко остаться без победы и всех своих поясов, которые будут поставлены на кон. А вместе с этим несбыточной станет цель объединить все титулы в среднем весе. Подробнее о главной опасности ("Канело" не в счет) для GGG - в материале Vesti.kz.

Бесспорно, поединок Головкин - Альварес станет важнейшим этапом в карьерах обоих боксеров. Слишком многое придет с победой, и почти столько же можно потерять в случае проигрыша. Речь не только о чемпионских поясах. На кону авторитет, статус едва ли не лучшего боксера современности, большие контракты и так далее. Каждая команда понимает степень ответственности. 

По мнению многих, фаворитом считается GGG. И объективно так и есть. Казахстанец несколько предпочтительнее, а также лучше по некоторым параметрам. Например, сила, работа ног. Конечно, плотно и точно "врезать" может каждый из них. И "Канело", и Головкин славятся сильными ударами. Но все-таки GGG более разрушающий. Тем не менее оба друг для друга очень опасны.



И не исключено, что несколько раундов, а может, и подавляющее большинство будут "осторожными". Такой режим в данный момент выглядит более реальным, чем открытый бой. Откровенная "рубка" несет в себе большой риск пропустить тяжелый удар, который решит исход всего противостояния. И выжидательно-оборонительная тактика легко приведет к судейскому решению.

Чего не хотелось бы. Вернее, нельзя допускать этого, и особенно Геннадию Головкину. Как показывает практика, нынешние судьи довольно часто отдают предпочтение "не в ту сторону". Это в первую очередь касается тех поединков, в которых наблюдается довольно тесная и близкая борьба. Серьезно, иной раз судейские решения выглядят слишком сомнительными. 



Особо не вдаваясь в историю, можно легко назвать несколько боев, где произошел "бардак". Например, Ковалев - Уорд (причем оба поединка), Пакьяо - Хорн, а также Н'Жикам - Мурата. Данные встречи после себя оставили множество противоречий, споров, обвинений в адрес судей. После оглашения результатов множество экспертов остались в недоумении. 

Очень трудно узнать, откуда берется любовь к одному из участников поединка у тех, кто априори должен быть беспристрастным. Да, как говорится, "свечку никто не держал". Но и симпатия видна невооруженным глазом. И стоит брать во внимание, что подобные эпизоды существуют. Поэтому нет никаких гарантий, что 16 сентября за действиями в ринге будут следить компетентные и честные люди.



Много влиятельных личностей вовлечены в "бой десятилетия", а также многим выгодна победа Альвареса. И проще объяснить неправильное вынесенное судейское решение человеческим фактором - что-то вроде этого: "Судьи тоже люди и могут ошибиться". Плюс не стоит забывать, что бой пройдет в США. Хоть ни для Головкина, ни для Альвареса страна не является родиной, шансов оказаться победителем при определенных условиях у мексиканца больше.

Надеяться на порядочность тех, кто вынесет решение, не стоит. Так что лучшая гарантия GGG на победу - нокаут. Тогда никаких вопросов и сомнений не возникнет. 



Все новости о поединке Головкин - Альварес

Фото с сайтов New York Post (1, 3), HBO.com (2), La Opinión (4)
  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
The Ring Сегодня 17:46
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1843
Вопрос поставили, сами не ответили кто судьи...
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Алтай Калимов Сегодня 17:49
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1555
"Судьи не при чем, надо нокаутом Гене побеждать", написал бы Руслан Ошуров! Парралель с судейством кайрат акжайык!
Гена и Кайрат алга!
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Димьян Демидов Сегодня 18:18
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
Гена победит,дай Аллах
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