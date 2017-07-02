Такое чувство, что меня подставили - Пакьяо о своем поражении

Боксер обвиняет судей в некомпетентности.
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Мэнни Пакьяо. Фото с сайта championat.com
Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо раскритиковал работу судей в его титульном бою с австралийцем Джеффом Хорном, сообщает "Чемпионат.сом".
"Судья был некомпетентен. Такое чувство, что меня подставили. Это было ужасно", - сказал Пакьяо.
Напомним, 2 июля в Брисбине австралиец совершил апсет, победив филиппинца единогласным решением судей со счетом 117-111, 115-113, 115-113. Часть боксерской общественности сочла его довольно спорным.