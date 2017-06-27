WBA назначила промоутерские торги на бой между претендентами на титул Геннадий Головкина

Казахстанец будет защищать этот пояс в поединке с "Канело".
Вчера 21:32
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Хассан Н'Дам Н'Жикам и Риото Мурата. Фото WBA
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила промоутерские торги на право организации боя между французом Хассан Н'Дамом Н'Жикамом (36-2, 21 КО) и японцем Риото Муратой (12-1, 9 КО) за титул регулярного чемпиона в среднем весе. Об этом сообщает BoxingScene.
Торги пройдут 7 июля. Поединок будет носить статус боя-реванша. Торги были назначены из-за того, что команды боксеров не договорились в определенные WBA сроки.
Немедленный реванш между Н'Жикамом и Муратой был санкционирован после их первого боя, который прошел 20 мая в Токио. Тогда скандальную победу раздельным решением судей одержал француз камерунского происхождения, дважды побывавший в нокдауне. После этого WBA отстранила на шесть месяцев двух боковых рефери - канадца Хуберта Ерла и панамца Густаво Падилья.
Победитель боя Н'Жикам - Мурата получит статус регулярного чемпиона мира по версии WBA и в дальнейшем станет претендентом для суперчемпиона, который сейчас является Геннадий Головкин (37-0, 33 КО). 16 сентября казахстанец будет защищать этот и пояса IBF и IBO в поединке против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО).
В последнем бою по линии WBA Головкин 18 марта в Нью-Йорке единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 24 КО), который был регулярным чемпионом. Казахстанец впервые в карьере провел все 12 раундов.
После боя Головкин - Джейкобс WBA отдала титул регулярного чемпиона Н'Жикаму. В организации объяснили этот шаг планами избавиться от пояса временного чемпиона мира (Interim).
Торги пройдут 7 июля. Поединок будет носить статус боя-реванша. Торги были назначены из-за того, что команды боксеров не договорились в определенные WBA сроки.
Немедленный реванш между Н'Жикамом и Муратой был санкционирован после их первого боя, который прошел 20 мая в Токио. Тогда скандальную победу раздельным решением судей одержал француз камерунского происхождения, дважды побывавший в нокдауне. После этого WBA отстранила на шесть месяцев двух боковых рефери - канадца Хуберта Ерла и панамца Густаво Падилья.
Победитель боя Н'Жикам - Мурата получит статус регулярного чемпиона мира по версии WBA и в дальнейшем станет претендентом для суперчемпиона, который сейчас является Геннадий Головкин (37-0, 33 КО). 16 сентября казахстанец будет защищать этот и пояса IBF и IBO в поединке против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО).
В последнем бою по линии WBA Головкин 18 марта в Нью-Йорке единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 24 КО), который был регулярным чемпионом. Казахстанец впервые в карьере провел все 12 раундов.
После боя Головкин - Джейкобс WBA отдала титул регулярного чемпиона Н'Жикаму. В организации объяснили этот шаг планами избавиться от пояса временного чемпиона мира (Interim).