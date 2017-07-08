Тренер Головкина усомнился в ударной мощи Альвареса

Абель Санчес уверен в победе своего подопечного в поединке 16 сентября.
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Фото: Sports Illustrated
Известный тренер по боксу Абель Санчес, являющийся наставником чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), сомневается, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) обладает достаточной ударной мощью.
"Если вы не смогли навредить Чавесу и Котто, то что говорить про Головкина, у которого за плечами 400 боев, в которых ему даже не причинили ущерб, - сказал Санчес в интервью ESPN Deportes. - Чувствую, сила Головкина будет чересчур для "Канело". Triple-G победит, и если нокаутирует его не сразу, то сделает это в поздних раундах".
Ранее тренер пообещал, что в предстоящем поединке Головкин удивит тех, кто считает, что тот находится на закате карьеры. Также Санчес отметил, что Альварес все еще недостаточно хорош для GGG, и вспомнил об их спарринге.
Напомним, бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе при полном аншлаге. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.
"Если вы не смогли навредить Чавесу и Котто, то что говорить про Головкина, у которого за плечами 400 боев, в которых ему даже не причинили ущерб, - сказал Санчес в интервью ESPN Deportes. - Чувствую, сила Головкина будет чересчур для "Канело". Triple-G победит, и если нокаутирует его не сразу, то сделает это в поздних раундах".
Ранее тренер пообещал, что в предстоящем поединке Головкин удивит тех, кто считает, что тот находится на закате карьеры. Также Санчес отметил, что Альварес все еще недостаточно хорош для GGG, и вспомнил об их спарринге.
Напомним, бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе при полном аншлаге. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.