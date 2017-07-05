"Альварес все еще недостаточно хорош для Головкина". Санчес оценил "Канело" и рассказал об их спарринге

Также тренер GGG назвал преемника казахстанского боксера.

Тренер казахстанского чемпиона Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Абель Санчес сообщил о том, что не видит в лице мексиканца Сауля "Канело" Альвареса серьезной проблемы для своего подопечного. Санчес также назвал преемника GGG после возможного перехода боксера в другую весовую категорию.



"Альварес сейчас даже не третий в Топе средневесов. Да, безусловно, с момента, когда он спарринговал с Головкиным, "Канело" вырос и преобразился в плане бокса. Когда я увидел его впервые, ему было 19 лет. С тех пор он точно улучшился.



У него были хорошие противники, а также несколько хороших поединков. В некоторых победа досталась ему довольно сомнительно, но все же Альварес - очень хороший боец. Его поединок с Флойдом Мейвезером стал для него пособием, и к тому моменту Сауль уже понимал, что ему нужно, чтобы подняться на высокий уровень. Но он все еще недостаточно хорош для Головкина.



К тому же их давний спарринг не нес ничего разрушающего. Они дрались в больших перчатках. В зале Головкин не настолько агрессивен, чтобы набрасываться на спортсменов во время спарринга. Он не "включается" на все 100 процентов. Они помогали друг другу совершенствоваться. И сейчас оба боксера - не те, что были прежде. Они стали лучше.



И я просто с нетерпением жду этой встречи, которая также важна и будет хорошей для болельщиков. Большое противостояние. И добавлю, что Дэниэл Джейкобс будет преемником GGG, когда чемпион решит покинуть средний вес. Но пока же он идет своей дорогой. Люди ждут от него побед. Но он не Супермен, однако продолжает выигрывать", - цитирует Санчеса Boxingnews24.com.



Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.

Напомним, ранее сообщалось, что билеты на этот поединок уже практически распроданы. Причем до вечера бокса еще более чем два месяца.

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