В бою с Альваресом Головкин удивит тех, кто считает, что он на закате карьеры - Санчес

Он отметил, что поединок захватывающим сделают стили боксеров.
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Геннадий Головкин и Абель Санчес. Фото The Sweet Sciense
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Абель Санчес в интервью BoxingScene поделился ожиданиями от боя своего подопечного против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО).
Специалист пообещал удивить тех, кто считает, что Головкин находится на закате карьеры. Такие мнения озвучивались после мартовской победы казахстанца над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО), когда GGG впервые в карьере провел все 12 раундов на ринге.
"Я ожидаю, что бой Головкина и Альвареса будет захватывающим из-за стиля этих боксеров, - цитирует Санчеса "Чемпионат". - Не думаю, что "Канело" будет биться на дистанции или станет избегать обменов, так как его фанаты не простят ему этого. Это бой, который мы проведем в подходящее время после двухлетних переговоров.
В конце концов это не так и плохо, если сравнивать нашу ситуацию с поединком Мейвезер - Пакьяо, который состоялся слишком поздно. Некоторые люди полагают, что Геннадий уже на закате карьеры, объясняя свое мнение его предыдущим боем с Джейкобсом. Но бой 16 сентября между Головкиным и Альваресом их очень удивит".
Ранее Санчес заявил, что Альварес все еще недостаточно хорош для Головкина, и вспомнил об их спарринге, который он провели несколько лет назад.
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. В этом бою Головкин будет защищать три из четырех титулов чемпиона мира - WBA (Super), IBF и IBO.
Все новости о бое Головкин - Альварес
Специалист пообещал удивить тех, кто считает, что Головкин находится на закате карьеры. Такие мнения озвучивались после мартовской победы казахстанца над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО), когда GGG впервые в карьере провел все 12 раундов на ринге.
"Я ожидаю, что бой Головкина и Альвареса будет захватывающим из-за стиля этих боксеров, - цитирует Санчеса "Чемпионат". - Не думаю, что "Канело" будет биться на дистанции или станет избегать обменов, так как его фанаты не простят ему этого. Это бой, который мы проведем в подходящее время после двухлетних переговоров.
В конце концов это не так и плохо, если сравнивать нашу ситуацию с поединком Мейвезер - Пакьяо, который состоялся слишком поздно. Некоторые люди полагают, что Геннадий уже на закате карьеры, объясняя свое мнение его предыдущим боем с Джейкобсом. Но бой 16 сентября между Головкиным и Альваресом их очень удивит".
Ранее Санчес заявил, что Альварес все еще недостаточно хорош для Головкина, и вспомнил об их спарринге, который он провели несколько лет назад.
Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. В этом бою Головкин будет защищать три из четырех титулов чемпиона мира - WBA (Super), IBF и IBO.
Все новости о бое Головкин - Альварес