В бою с Альваресом Головкин удивит тех, кто считает, что он на закате карьеры - Санчес

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Дияс Родионова 2:0
Мартич Дияс 2:0
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

В бою с Альваресом Головкин удивит тех, кто считает, что он на закате карьеры - Санчес

Он отметил, что поединок захватывающим сделают стили боксеров.

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4 Комментария
Геннадий Головкин и Абель Санчес. Фото The Sweet Sciense
Геннадий Головкин и Абель Санчес. Фото The Sweet Sciense
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Абель Санчес в интервью BoxingScene поделился ожиданиями от боя своего подопечного против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО). 

Специалист пообещал удивить тех, кто считает, что Головкин находится на закате карьеры. Такие мнения озвучивались после мартовской победы казахстанца над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО), когда GGG впервые в карьере провел все 12 раундов на ринге. 

"Я ожидаю, что бой Головкина и Альвареса будет захватывающим из-за стиля этих боксеров, - цитирует Санчеса "Чемпионат". - Не думаю, что "Канело" будет биться на дистанции или станет избегать обменов, так как его фанаты не простят ему этого. Это бой, который мы проведем в подходящее время после двухлетних переговоров.

В конце концов это не так и плохо, если сравнивать нашу ситуацию с поединком Мейвезер - Пакьяо, который состоялся слишком поздно. Некоторые люди полагают, что Геннадий уже на закате карьеры, объясняя свое мнение его предыдущим боем с Джейкобсом. Но бой 16 сентября между Головкиным и Альваресом их очень удивит".

Ранее Санчес заявил, что Альварес все еще недостаточно хорош для Головкина, и вспомнил об их спарринге, который он провели несколько лет назад. 

Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. В этом бою Головкин будет защищать три из четырех титулов чемпиона мира - WBA (Super), IBF и IBO. 

Все новости о бое Головкин - Альварес
  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Аты-есiмi Тегi-фамилиясы Сегодня 15:59
Статус: Фанат
Рейтинг: 43
Полностью согласен с тренером Абелем Санчесем - GGG феномен нынешнего мирового бокса смотрите канал Asyk aMan в you tube очень интересные видосы есть про Геннадия Геннадьевича: https://www.youtube.com/channel/UCGagfg0AQsMZNrRfgYr1SBw/videos?sort=dd&shelf_id=1&view=0 . Я конечно не пиарю этот канал, сам наткнулся недавно меня прям завлекло его видео подборки про GGG. И мне кажеться Санчес лукавит, он нокаутирует Канело в первых трёх раундах.
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Not Rated Сегодня 16:35
Статус: Профи
Рейтинг: 337
Аты-есiмi Тегi-фамилиясы,был бы рад ошибаться , но время еще никто не обманул.
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Дюран Дюран Сегодня 16:12
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 575
Если Гена проиграет то Санчес и Ко останется у разбитого корыта...
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Азамат Ибрагимов Сегодня 16:14
Статус: Дублёр
Рейтинг: 124
Арық сөйлеп семіз шығайық Гена жеңіске жетісін
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