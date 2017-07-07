Получивший перелом ребра от Головкина чемпион WBA узнал соперника по Всемирной суперсерии

Турнир пройдет в двух весах, а его призовой фонд составит 50 миллионов евро.
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Фото с официального сайта WBSS
В Монако прошла жеребьевка четвертьфинала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) среди бойцов второго среднего веса, передает корреспондент Vesti.kz.
За трофей, названный в честь Мохамедда Али, поборются восемь участников. Бои четвертьфиналов пройдут в сентябре и октябре.
Чемпион WBA Джордж Гроувз (26-3, 19 КО) встретится с соотечественником Джейми Коксом (22-0, 12 КО). В 2014 году Гроувз спарринговал с Геннадием Головкиным (37-0, 34 КО), после чего назвал его назвал "худшим опытом в жизни" и пожаловался на перелом ребра, полученный от ударов казахстанца.
Еще один британец Каллум Смит (22-0, 17 КО) проведет бой со шведом Эриком Скоглундом (26-0, 12 КО), который также идет без поражений.
Опытный немец Юрген Бремер (48-3, 35 КО) за выход в полуфинал поспорит с непобежденным американцем Робом Брэнтом (22-0, 15 КО).
Турок Авни Йылдырым (16-0, 10 KO) узнает своего соперника 15 июля. Им станет победитель поединка между британцем Крисом Юбенком-младшим (24-1, 19 КО) и немецко-армянским боксером Артуром Абрахамом (45-5, 30 КО) - бой пройдет вне WBSS, но победитель подпишет контракт с турниром.
С результатами жеребьевки WBSS в первом тяжелом весе можно ознакомиться здесь. В рамках двух весов в турнире с призовым фондом в 50 миллионов долларов пройдет 14 боев. Полуфиналы состоятся в январе и феврале 2018 года, а в мае определятся два боксера, которые первыми в истории завоюют трофей Али.
Подробнее о Всемирной суперсерии бокса и о том, кто из казахстанцев мог бы принять участие в этом турнире, можно прочитать здесь.
За трофей, названный в честь Мохамедда Али, поборются восемь участников. Бои четвертьфиналов пройдут в сентябре и октябре.
Чемпион WBA Джордж Гроувз (26-3, 19 КО) встретится с соотечественником Джейми Коксом (22-0, 12 КО). В 2014 году Гроувз спарринговал с Геннадием Головкиным (37-0, 34 КО), после чего назвал его назвал "худшим опытом в жизни" и пожаловался на перелом ребра, полученный от ударов казахстанца.
Еще один британец Каллум Смит (22-0, 17 КО) проведет бой со шведом Эриком Скоглундом (26-0, 12 КО), который также идет без поражений.
Опытный немец Юрген Бремер (48-3, 35 КО) за выход в полуфинал поспорит с непобежденным американцем Робом Брэнтом (22-0, 15 КО).
Турок Авни Йылдырым (16-0, 10 KO) узнает своего соперника 15 июля. Им станет победитель поединка между британцем Крисом Юбенком-младшим (24-1, 19 КО) и немецко-армянским боксером Артуром Абрахамом (45-5, 30 КО) - бой пройдет вне WBSS, но победитель подпишет контракт с турниром.
С результатами жеребьевки WBSS в первом тяжелом весе можно ознакомиться здесь. В рамках двух весов в турнире с призовым фондом в 50 миллионов долларов пройдет 14 боев. Полуфиналы состоятся в январе и феврале 2018 года, а в мае определятся два боксера, которые первыми в истории завоюют трофей Али.
Подробнее о Всемирной суперсерии бокса и о том, кто из казахстанцев мог бы принять участие в этом турнире, можно прочитать здесь.