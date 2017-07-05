Победитель боя Юбенк - Абрахам присоединится к Всемирной боксерской суперсерии

Поединок состоится 15 июля в Лондоне.
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Фото с сайта vringe.com
Организаторы Всемирной боксерской суперсерии объявили о том, что победитель поединка между чемпионом мира IBO во втором среднем весе Крисом Юбенком-младшим и Артуром Абрахамом пополнит список участников учрежденного ими турнира, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на BoxingScene.
Ранее стало известно, что Юбенк-младший проведет бой с Абрахамом 15 июля в Лондоне.
В список участников турнира Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе уже включены Джордж Грувс (обладатель титула WBA Super), Каллум Смит, Юрген Бремер, Эрик Скоугленд, Джейми Кокс, Авни Йилдырим и Роб Брант.