Мурат Гассиев и Александр Усик узнали соперников по Всемирной суперсерии бокса

В турнире первого тяжелого веса примут участие восемь бойцов.
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Коллаж с сайта WBSS
В Монако прошла жеребьевка четвертьфинала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) среди бойцов первого тяжелого веса, передает корреспондент Vesti.kz.
За трофей, названный в честь Мохамедда Али, поборются восемь участников. Бои четвертьфиналов пройдут в сентябре и октябре.
Чемпион WBO украинец Александр Усик (12-0, 10 KO) проведет поединок с экс-чемпионом Марко Хуком (40-4-1, 27 КО) из Германии.
Чемпион мира по версии IBF россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 KO) встретится с экс-чемпионом этой организации, а ныне обязательным претендентом на титул Кшитофом Влодарчиком (53-3-1, 37 KO).
Обладатель титула WBC латвиец Маирис Бриедис (22-0, 18 KO) начнет выступление в турнире с боя против кубинца Майка Переса (22-2-1, 14 KO), который спустился из супертяжелого веса.
В последней паре регулярный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос (21-0, 20 KO) встретится с россиянином Дмитрием Кудряшовым (21-1, 21 КО).
В полуфиналах победитель боя Усик - Хук встретится с сильнейшим в паре Бриедис - Перес, а Гассиев или Влодарчик будет боксировать с победителем поединка Дортикос - Кудряшов.
Отметим, что Дортикос должен был 30 апреля провести бой с Бейбутом Шуменова (17-2, 11 КО), но казахстанец получил травму глаза в спарринге и был вынужден завершить карьеру в 33 года.
Что касается Гассиева, то он тренируется в одном зале в Биг Беар (штат Калифорния, США) с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), который владеет титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Личным наставником обоих боксеров является Абель Санчес. А с Усиком Головкина объединяет общий промоутер - Том Леффлер.
Подробнее о Всемирной суперсерии бокса и о том, кто из казахстанцев мог бы принять участие в этом турнире, можно прочитать здесь.
За трофей, названный в честь Мохамедда Али, поборются восемь участников. Бои четвертьфиналов пройдут в сентябре и октябре.
Чемпион WBO украинец Александр Усик (12-0, 10 KO) проведет поединок с экс-чемпионом Марко Хуком (40-4-1, 27 КО) из Германии.
Чемпион мира по версии IBF россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 KO) встретится с экс-чемпионом этой организации, а ныне обязательным претендентом на титул Кшитофом Влодарчиком (53-3-1, 37 KO).
Обладатель титула WBC латвиец Маирис Бриедис (22-0, 18 KO) начнет выступление в турнире с боя против кубинца Майка Переса (22-2-1, 14 KO), который спустился из супертяжелого веса.
В последней паре регулярный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос (21-0, 20 KO) встретится с россиянином Дмитрием Кудряшовым (21-1, 21 КО).
В полуфиналах победитель боя Усик - Хук встретится с сильнейшим в паре Бриедис - Перес, а Гассиев или Влодарчик будет боксировать с победителем поединка Дортикос - Кудряшов.
Отметим, что Дортикос должен был 30 апреля провести бой с Бейбутом Шуменова (17-2, 11 КО), но казахстанец получил травму глаза в спарринге и был вынужден завершить карьеру в 33 года.
Что касается Гассиева, то он тренируется в одном зале в Биг Беар (штат Калифорния, США) с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), который владеет титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Личным наставником обоих боксеров является Абель Санчес. А с Усиком Головкина объединяет общий промоутер - Том Леффлер.
Подробнее о Всемирной суперсерии бокса и о том, кто из казахстанцев мог бы принять участие в этом турнире, можно прочитать здесь.