Мурат Гассиев и Александр Усик узнали соперников по Всемирной суперсерии бокса

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Мартич Дияс 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Мурат Гассиев и Александр Усик узнали соперников по Всемирной суперсерии бокса

В турнире первого тяжелого веса примут участие восемь бойцов.

Ссылки по теме:

9 Комментариев
Коллаж с сайта WBSS
Коллаж с сайта WBSS
В Монако прошла жеребьевка четвертьфинала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) среди бойцов первого тяжелого веса, передает корреспондент Vesti.kz

За трофей, названный в честь Мохамедда Али, поборются восемь участников. Бои четвертьфиналов пройдут в сентябре и октябре. 

Чемпион WBO украинец Александр Усик (12-0, 10 KO) проведет поединок с экс-чемпионом Марко Хуком (40-4-1, 27 КО) из Германии.

Чемпион мира по версии IBF россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 KO) встретится с экс-чемпионом этой организации, а ныне обязательным претендентом на титул Кшитофом Влодарчиком (53-3-1, 37 KO). 

Обладатель титула WBC латвиец Маирис Бриедис (22-0, 18 KO) начнет выступление в турнире с боя против кубинца Майка Переса (22-2-1, 14 KO), который спустился из супертяжелого веса. 

В последней паре регулярный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос (21-0, 20 KO) встретится с россиянином Дмитрием Кудряшовым (21-1, 21 КО).

В полуфиналах победитель боя Усик - Хук встретится с сильнейшим в паре Бриедис - Перес, а Гассиев или Влодарчик будет боксировать с победителем поединка Дортикос - Кудряшов. 

Отметим, что Дортикос должен был 30 апреля провести бой с Бейбутом Шуменова (17-2, 11 КО), но казахстанец получил травму глаза в спарринге и был вынужден завершить карьеру в 33 года. 

Что касается Гассиева, то он тренируется в одном зале в Биг Беар (штат Калифорния, США) с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), который владеет титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Личным наставником обоих боксеров является Абель Санчес. А с Усиком Головкина объединяет общий промоутер - Том Леффлер

Подробнее о Всемирной суперсерии бокса и о том, кто из казахстанцев мог бы принять участие в этом турнире, можно прочитать здесь
  Комментариев: 9
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Бесконечность Марс Сегодня 12:10
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 554
хороший расклад ,теперь главное чтобы Усик с Гассиевым не схлестнулись в полуфинале. А суперсредний вес это полная бредятина из за отсутствия ДиГеила и Рамиреса еще Цойга .
Ответить 0
 
Not Rated Сегодня 12:14
Статус: Профи
Рейтинг: 337
Кудряшов пробитый, Дуродола же сделал это.
Ответить 1
 
Нурик Сегодня 12:14
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 225
У Кудрешова 1 поражение. Исправьте. Полуфинал Усик, Гассиев, Бриедис, Кудрешов.
Ответить 0
 
Сабит Оразбаев Сегодня 12:15
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2086
Осенью болельщикам скучно не будет
Ответить 0
 
Талгат Жананбаев Сегодня 12:46
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 665
Недавно ведь реванш у Кудряшова был, а до этого проиграл он, причём нокаутом
Ответить 1
 
CroCop Сегодня 12:47
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 203
Гассиев или Усик дойдут до конца
Ответить 0
 
Naiman Сегодня 13:01
Статус: Профи
Рейтинг: 326
CroCop, Усик и Бриедис фавориты так что кто бы из них не дошел до финала он побьет Гассиева
Ответить 0
 
KAIRAT Сегодня 13:21
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6089
дортикосу хана,от бородача наполучит пиз - д-лей
Ответить 0
 
The Ring Сегодня 13:59
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1844
Усик чемпион Wbo, 12-10, Промоутер Том Леффлер. Если это так то молодец Том
Ответить 0
 