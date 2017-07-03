Тренер Головкина назвал своего подопечного в числе главных фаворитов Всемирной боксерской суперсерии

Абель Санчес упомянул и второго фаворита турнира.
Сегодня 14:40
Абель Санчес и Мурат Гассиев. Фото с сайта Akboxing.ru
Абель Санчес, мексиканский тренер российского чемпиона мира в крузервейте Мурата Гассиева (24-0, 17 КО), согласен с мнением букмекеров о том, что его подопечный наряду с украинцем Александром Усиком (12-0, 10 КО) являются одними из главных фаворитов дебютного сезона Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series). Об этом пишет vRINGe.com.
"Я думаю, что на бумаге фавориты - Усик и Гассиев, они должны встретиться в финале, но на ум также приходит турнир Super Six, в котором Андре Уорд не был фаворитом, а был просто молодым, подающим надежды боксером с 17 поединками за спиной. Не исключаю, что и в этом турнире появится "темная лошадка", но с первого взгляда фавориты все же - Усик и Гассиев. Понятно, что чуть больше можно будет обсуждать после 8 июля, когда в Монако пройдет жеребьевка турнира. Уверен, это здорово для бокса, что в турнире собрались все лучшие тяжеловесы. Будет много прекрасных поединков", - цитирует Санчеса BoxingTalk.
Отметим, что согласно данным ringpolska.pl букмекеры разместили участников турнира тяжеловесов дебютного сезона Всемирной боксерской суперсерии в такой последовательности:
Александр Усик (12-0, 10 КО) - 2.00
Майрис Бриедис(22-0, 18 КО) - 4.50
Мурат Гассиев (24-0, 17 КО) - 5.00
Юниэр Дортикос (21-0, 20 КО) - 9.00
Кшиштоф Гловацки (27-1, 17 КО) - 15.00 (участие в турнире не подтверждено)
Марко Хук (40-4-1, 27 КО) - 17.00
Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 КО) - 21.00
Дмитрий Кудряшов (21-1, 21 КО) - 26.00 (участие в турнире не подтверждено).
Добавим, что наиболее известным воспитанником Санчеса является казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Я думаю, что на бумаге фавориты - Усик и Гассиев, они должны встретиться в финале, но на ум также приходит турнир Super Six, в котором Андре Уорд не был фаворитом, а был просто молодым, подающим надежды боксером с 17 поединками за спиной. Не исключаю, что и в этом турнире появится "темная лошадка", но с первого взгляда фавориты все же - Усик и Гассиев. Понятно, что чуть больше можно будет обсуждать после 8 июля, когда в Монако пройдет жеребьевка турнира. Уверен, это здорово для бокса, что в турнире собрались все лучшие тяжеловесы. Будет много прекрасных поединков", - цитирует Санчеса BoxingTalk.
Отметим, что согласно данным ringpolska.pl букмекеры разместили участников турнира тяжеловесов дебютного сезона Всемирной боксерской суперсерии в такой последовательности:
Александр Усик (12-0, 10 КО) - 2.00
Майрис Бриедис(22-0, 18 КО) - 4.50
Мурат Гассиев (24-0, 17 КО) - 5.00
Юниэр Дортикос (21-0, 20 КО) - 9.00
Кшиштоф Гловацки (27-1, 17 КО) - 15.00 (участие в турнире не подтверждено)
Марко Хук (40-4-1, 27 КО) - 17.00
Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 КО) - 21.00
Дмитрий Кудряшов (21-1, 21 КО) - 26.00 (участие в турнире не подтверждено).
Добавим, что наиболее известным воспитанником Санчеса является казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.