Я очень разочарован, что моя боксерская карьера завершилась именно так - Бейбут Шуменов

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Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
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Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
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Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Кто "заменит" Геннадия Головкина, если он завершит карьеру?

Я очень разочарован, что моя боксерская карьера завершилась именно так - Бейбут Шуменов

Казахстанский боксер прокомментировал свое решение.

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13 Комментариев
Бейбут Шуменов. Фото с сайта boxingscene.com
Бейбут Шуменов. Фото с сайта boxingscene.com

Казахстанский боксер первого тяжелого веса Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО) прокомментировал свое решение завершить карьеру.

33-летний Шуменов повесил перчатки на гвоздь в качестве единственного казахстанского боксера, ставшего чемпионом в двух дивизионах. Он также является рекордсменом по количеству поединков, проведенных, чтобы завоевать пояс в полутяжелом весе - десять боев. За время 9,5-летней карьеры Шуменов победил четырех чемпионов мира - Габриэля Кампильо, Байрона Митчелла, Уильяма Джоппи и Монтелла Гриффина, а также претендентов - Эпифанио Мендосу, Вячеслава Узелкова, Дэнни Сантьяго, Энрике Орнеласа, Тамаса Ковача, Би Джей Флореса и Райта-младшего. 

"К сожалению, я отказался от титула  WBA и ушел из бокса из-за травмы глаза, которую получил за неделю до своего боя. Я очень разочарован, что моя боксерская карьера завершилась именно так. Но травмы являются частью этого вида спорта, и я ничего не могу с этим поделать. У меня все еще мутное зрение, и нужно провести еще одну операцию в следующем месяце, и я не стал рисковать, чтобы не ослепнуть.

Я бы хотел поблагодарить мою семью, мою команду, друзей и болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Я горжусь, что являлся чемпионом WBA на протяжении нескольких лет как чемпион двух дивизионов. Я благодарен президенту WBA Жилберто Мендосе, его отцу и всем тем, кто был в моей семье WBA. Я с нетерпением жду следующей главы своей жизни вместе со своим сыном", - цитирует Шуменова boxingscene.com.

Напомним, Шуменов получил травму глаза в апреле во время спарринга за неделю до боя с кубинцем Юниером Дортикосом, к которому теперь перешел его пояс WBA. Последствия травмы Шуменова оказались слишком серьезными, врачи запретили ему заниматься боксом.

  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Данияр Мертаев 27 июня 00:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1473
Ты молодец Бейбут.после Жирова один бился на американском ринге.ты все сделал.все что мог.отдыхай чемпион.
Ответить 6
 
Бейбут Есмурзин 27 июня 01:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1352
Бейбут, дай поддержку нашим молодым боксёрам проф. Надеюсь у тебя связи есть в США.
Ответить 7
 
Сырым Ажгалиев 27 июня 01:30
Статус: МСМК
Рейтинг: 737
Всего за7 боев выиграл 4 чемпиона и 7 претендента, восьмой бой за звание чемпиона никогда не признавал авторитетов всегда дралься андердогом. Бибут передай привет Канат Ислам и Жанхошу.
Ответить 3
 
WolFpark ! ! ! 27 июня 03:46
Статус: Дублёр
Рейтинг: 174
.....aman , say bol Biba !!!!
Ответить 3
 
Viprin Viprin 27 июня 05:09
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1831
Желаю здоровья чемпиону! Было бы здорово если бы он остался в боксе, в любом качестве...
Ответить 3
 
Aqmetov Kidirgali 27 июня 07:11
Статус: Профи
Рейтинг: 311
Братан респект!
Ответить 1
 
serikjan79 Atash 27 июня 07:22
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Он остается в истории казахстанского профессионального бокса, как второй чемпион мира. А их не так много: 1. Жиров, 2. Шуменов, 3. Головкин, 4. Жакиянов.
Ответить 3
 
serikjan79 Atash 27 июня 07:25
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
И первы
Ответить 1
 
serikjan79 Atash 27 июня 07:30
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
И первый чемпион мира в двух весовых. Он не искал легких соперников, мешков: бился чемпионами, экс-чемпионами и обязательными претендентами. И всегда победил, он не проиграл никому кроме Хопкинса.
Ответить 2
 
Lobo Bobo 27 июня 07:45
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1469
serikjan79 Atash, их будет гораздо больше, если в Кз появится хотя бы одна промоутерская компания мирового значения.
Ответить 2
 
NuLL 27 июня 08:21
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2227
И тут все зразу начинают хвалит его как будто он умер! До этого вы же обсирали его и так сильно хотели чтобы он ушел
Ответить -1
 
Джо Бонанно 27 июня 12:15
Статус: МСМК
Рейтинг: 745
NuLL,не обобщайте, я лично никогда его не обсирал.
Ответить 0
 
Еркин Жаканов 27 июня 10:24
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1191
Успехов Чемпион.респект .
Ответить 1
 