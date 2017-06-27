Я очень разочарован, что моя боксерская карьера завершилась именно так - Бейбут Шуменов

Казахстанский боксер прокомментировал свое решение.
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- Казахстанец Бейбут Шуменов завершил карьеру профессионального боксера
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Казахстанский боксер первого тяжелого веса Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО) прокомментировал свое решение завершить карьеру.
33-летний Шуменов повесил перчатки на гвоздь в качестве единственного казахстанского боксера, ставшего чемпионом в двух дивизионах. Он также является рекордсменом по количеству поединков, проведенных, чтобы завоевать пояс в полутяжелом весе - десять боев. За время 9,5-летней карьеры Шуменов победил четырех чемпионов мира - Габриэля Кампильо, Байрона Митчелла, Уильяма Джоппи и Монтелла Гриффина, а также претендентов - Эпифанио Мендосу, Вячеслава Узелкова, Дэнни Сантьяго, Энрике Орнеласа, Тамаса Ковача, Би Джей Флореса и Райта-младшего.
"К сожалению, я отказался от титула WBA и ушел из бокса из-за травмы глаза, которую получил за неделю до своего боя. Я очень разочарован, что моя боксерская карьера завершилась именно так. Но травмы являются частью этого вида спорта, и я ничего не могу с этим поделать. У меня все еще мутное зрение, и нужно провести еще одну операцию в следующем месяце, и я не стал рисковать, чтобы не ослепнуть.
Я бы хотел поблагодарить мою семью, мою команду, друзей и болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Я горжусь, что являлся чемпионом WBA на протяжении нескольких лет как чемпион двух дивизионов. Я благодарен президенту WBA Жилберто Мендосе, его отцу и всем тем, кто был в моей семье WBA. Я с нетерпением жду следующей главы своей жизни вместе со своим сыном", - цитирует Шуменова boxingscene.com.
Напомним, Шуменов получил травму глаза в апреле во время спарринга за неделю до боя с кубинцем Юниером Дортикосом, к которому теперь перешел его пояс WBA. Последствия травмы Шуменова оказались слишком серьезными, врачи запретили ему заниматься боксом.