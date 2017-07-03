50 миллионов долларов и короли профи-бокса. Кто может представить Казахстан во Всемирной суперсерии

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 16:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 19:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

50 миллионов долларов и короли профи-бокса. Кто может представить Казахстан во Всемирной суперсерии

Турнир с несколькими чемпионами мира стартует в сентябре.

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1 Комментариев
Фото с сайта sovsport.ru
Фото с сайта sovsport.ru
В сентябре стартует крупный турнир в профессиональном боксе - Всемирная боксерская суперсерия (WBSS). Крупномасштабное событие в дебютном сезоне может пройти без казахстанских боксеров. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.

Для старта перспективного состязания организаторы выбрали две весовые категории - первый тяжелый вес и второй средний. Потенциальным вариантом для участия из Казахстана был Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО), владевший поясом по версии WBA, но опытный боксер из-за серьезной травмы был вынужден завершить карьеру.

Последний список участников WBSS в первом тяжелом весе выглядит так:
1. Майрис Бриедис (22-0-0, 18 КО), чемпион мира по версии WBC; 
2. Мурат Гассиев (24-0, 17 КО), чемпион IBF;
3. Александр Усик (12-0-0, 10 КО), чемпион WBO;
4. Юниер Дортикос (21-0-0, 20 КО), чемпион WBA;
5. Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 КО);
6. Марко Хук (40-4-1, 27 КО);
7. Дмитрий Кудряшов (21-1-0, 21 КО);
8. Кшиштоф Гловацки (27-1-0, 17 КО).

Мог бы рассчитывать на участие в состязание и другой наш опытный тяжеловес - 33-летний Иса Акбербаев (18-0-0, 13 КО). Но ряд причин мешают ему рассчитывать на это. Во-первых, его пояс по версии GBC не так раскручен, как титулы четырех ведущих организаций в профи-боксе. Во-вторых, опытный боксер входит в ТОП-15 только в рейтинге WBA, а этого для места среди ТОП-8 участников недостаточно.

Позитивнее ситуация для Казахстана в суперсреднем весе. В перспективе "на повышение" может пойти 35-летний Геннадий Головкин (37-0-0, 33 КО). Ведущий боксер среднего дивизиона в ближайший год может провести два наиважнейших поединка в карьере - против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО) и британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) и подумать, как продолжать карьеру. Не исключено, что в следующем году он включится в "серийную" гонку.


Прогресса можно ожидать и от новичков в профи-боксе: 24-летнего Жанибека Алимханулы (1-0-0, 1 КО) и 23-летнего Нурзата Сабирова (2-0-0, 2 КО). Из "соседних" весовых категорий выделим 25-летнего средневеса Айдоса Ербосынулы (6-0-0, 5 КО) и 21-летнего полутяжеловеса Али Ахмедова (7-0-0, 6 КО). У всех этих боксеров еще есть время, чтобы оказаться среди лучших и выйти на ринг в суперсерии. Но этот год они точно пропускают.

Как Казахстану вырастить нового Головкина

На текущий момент, во втором среднем весе подтвердил свое участие только один боксер - британец Джордж Гроувз (26-3-0, 19 КО). Оставшиеся семь кандидатов будут названы в ближайшее время.

Список чемпионов мира тут выглядит так:
1. Хильберто Рамирес (35-0-0, 24 КО), чемпион WBO;
2. Тайрон Цуг (21-0-1, 11 КО), чемпион WBA;
3. Чемпион мира по версии WBC - пояс вакантный;
4. Джеймс ДиГейл (23-1-1, 14 КО) - чемпион IBF.

The latest confirmed fighter to sign-up is @StGeorgeGroves!! #WBSuperSeries #AliTrophy

Публикация от World Boxing Super Series (@wbsuperseries)


Добавим, что новообразованный турнир, получивший название Всемирная боксерская суперсерия (WBSS), ориентировочно стартует в сентябре. В двух весовых категориях будут собраны по восемь боксеров: бои пройдет в четвертьфинале, полуфинале и финале.

Финальные поединки запланированы на май 2018 года. Призовой фонд состязания - 50 миллионов долларов. Чемпион помимо денежного приза получит трофей, именуемый Muhammad Ali Trophy.
  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Mr Сегодня 22:28
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 547
О чем стаья? Т.е. о чем заголовок? Если представлять КЗ реально некому.
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