50 миллионов долларов и короли профи-бокса. Кто может представить Казахстан во Всемирной суперсерии

Турнир с несколькими чемпионами мира стартует в сентябре.
Сегодня 21:16
Ссылки по теме:
- Как вырастить нового Головкина, или что можно изменить в профи-боксе Казахстана?
- Forbes подсказал Головкину способ увеличения прибыли в противостоянии с "Канело"
- Как вырастить нового Головкина, или что можно изменить в профи-боксе Казахстана?
Фото с сайта sovsport.ru
В сентябре стартует крупный турнир в профессиональном боксе - Всемирная боксерская суперсерия (WBSS). Крупномасштабное событие в дебютном сезоне может пройти без казахстанских боксеров. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.
Для старта перспективного состязания организаторы выбрали две весовые категории - первый тяжелый вес и второй средний. Потенциальным вариантом для участия из Казахстана был Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО), владевший поясом по версии WBA, но опытный боксер из-за серьезной травмы был вынужден завершить карьеру.
Последний список участников WBSS в первом тяжелом весе выглядит так:
1. Майрис Бриедис (22-0-0, 18 КО), чемпион мира по версии WBC;
2. Мурат Гассиев (24-0, 17 КО), чемпион IBF;
3. Александр Усик (12-0-0, 10 КО), чемпион WBO;
4. Юниер Дортикос (21-0-0, 20 КО), чемпион WBA;
5. Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 КО);
6. Марко Хук (40-4-1, 27 КО);
7. Дмитрий Кудряшов (21-1-0, 21 КО);
8. Кшиштоф Гловацки (27-1-0, 17 КО).
Мог бы рассчитывать на участие в состязание и другой наш опытный тяжеловес - 33-летний Иса Акбербаев (18-0-0, 13 КО). Но ряд причин мешают ему рассчитывать на это. Во-первых, его пояс по версии GBC не так раскручен, как титулы четырех ведущих организаций в профи-боксе. Во-вторых, опытный боксер входит в ТОП-15 только в рейтинге WBA, а этого для места среди ТОП-8 участников недостаточно.
Позитивнее ситуация для Казахстана в суперсреднем весе. В перспективе "на повышение" может пойти 35-летний Геннадий Головкин (37-0-0, 33 КО). Ведущий боксер среднего дивизиона в ближайший год может провести два наиважнейших поединка в карьере - против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО) и британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) и подумать, как продолжать карьеру. Не исключено, что в следующем году он включится в "серийную" гонку.
Прогресса можно ожидать и от новичков в профи-боксе: 24-летнего Жанибека Алимханулы (1-0-0, 1 КО) и 23-летнего Нурзата Сабирова (2-0-0, 2 КО). Из "соседних" весовых категорий выделим 25-летнего средневеса Айдоса Ербосынулы (6-0-0, 5 КО) и 21-летнего полутяжеловеса Али Ахмедова (7-0-0, 6 КО). У всех этих боксеров еще есть время, чтобы оказаться среди лучших и выйти на ринг в суперсерии. Но этот год они точно пропускают.
Как Казахстану вырастить нового Головкина
На текущий момент, во втором среднем весе подтвердил свое участие только один боксер - британец Джордж Гроувз (26-3-0, 19 КО). Оставшиеся семь кандидатов будут названы в ближайшее время.
Список чемпионов мира тут выглядит так:
1. Хильберто Рамирес (35-0-0, 24 КО), чемпион WBO;
2. Тайрон Цуг (21-0-1, 11 КО), чемпион WBA;
3. Чемпион мира по версии WBC - пояс вакантный;
4. Джеймс ДиГейл (23-1-1, 14 КО) - чемпион IBF.
Добавим, что новообразованный турнир, получивший название Всемирная боксерская суперсерия (WBSS), ориентировочно стартует в сентябре. В двух весовых категориях будут собраны по восемь боксеров: бои пройдет в четвертьфинале, полуфинале и финале.
Финальные поединки запланированы на май 2018 года. Призовой фонд состязания - 50 миллионов долларов. Чемпион помимо денежного приза получит трофей, именуемый Muhammad Ali Trophy.
Для старта перспективного состязания организаторы выбрали две весовые категории - первый тяжелый вес и второй средний. Потенциальным вариантом для участия из Казахстана был Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО), владевший поясом по версии WBA, но опытный боксер из-за серьезной травмы был вынужден завершить карьеру.
Последний список участников WBSS в первом тяжелом весе выглядит так:
1. Майрис Бриедис (22-0-0, 18 КО), чемпион мира по версии WBC;
2. Мурат Гассиев (24-0, 17 КО), чемпион IBF;
3. Александр Усик (12-0-0, 10 КО), чемпион WBO;
4. Юниер Дортикос (21-0-0, 20 КО), чемпион WBA;
5. Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 КО);
6. Марко Хук (40-4-1, 27 КО);
7. Дмитрий Кудряшов (21-1-0, 21 КО);
8. Кшиштоф Гловацки (27-1-0, 17 КО).
Мог бы рассчитывать на участие в состязание и другой наш опытный тяжеловес - 33-летний Иса Акбербаев (18-0-0, 13 КО). Но ряд причин мешают ему рассчитывать на это. Во-первых, его пояс по версии GBC не так раскручен, как титулы четырех ведущих организаций в профи-боксе. Во-вторых, опытный боксер входит в ТОП-15 только в рейтинге WBA, а этого для места среди ТОП-8 участников недостаточно.
Позитивнее ситуация для Казахстана в суперсреднем весе. В перспективе "на повышение" может пойти 35-летний Геннадий Головкин (37-0-0, 33 КО). Ведущий боксер среднего дивизиона в ближайший год может провести два наиважнейших поединка в карьере - против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО) и британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) и подумать, как продолжать карьеру. Не исключено, что в следующем году он включится в "серийную" гонку.
Прогресса можно ожидать и от новичков в профи-боксе: 24-летнего Жанибека Алимханулы (1-0-0, 1 КО) и 23-летнего Нурзата Сабирова (2-0-0, 2 КО). Из "соседних" весовых категорий выделим 25-летнего средневеса Айдоса Ербосынулы (6-0-0, 5 КО) и 21-летнего полутяжеловеса Али Ахмедова (7-0-0, 6 КО). У всех этих боксеров еще есть время, чтобы оказаться среди лучших и выйти на ринг в суперсерии. Но этот год они точно пропускают.
Как Казахстану вырастить нового Головкина
На текущий момент, во втором среднем весе подтвердил свое участие только один боксер - британец Джордж Гроувз (26-3-0, 19 КО). Оставшиеся семь кандидатов будут названы в ближайшее время.
Список чемпионов мира тут выглядит так:
1. Хильберто Рамирес (35-0-0, 24 КО), чемпион WBO;
2. Тайрон Цуг (21-0-1, 11 КО), чемпион WBA;
3. Чемпион мира по версии WBC - пояс вакантный;
4. Джеймс ДиГейл (23-1-1, 14 КО) - чемпион IBF.
Добавим, что новообразованный турнир, получивший название Всемирная боксерская суперсерия (WBSS), ориентировочно стартует в сентябре. В двух весовых категориях будут собраны по восемь боксеров: бои пройдет в четвертьфинале, полуфинале и финале.
Финальные поединки запланированы на май 2018 года. Призовой фонд состязания - 50 миллионов долларов. Чемпион помимо денежного приза получит трофей, именуемый Muhammad Ali Trophy.