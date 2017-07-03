Как вырастить нового Головкина, или что можно изменить в профи-боксе Казахстана?

Сейчас нашу страну в профессионалах представляют более 50 человек.

Казахстанский профессиональный бокс прогрессирует, но делает это не очень быстро. Есть большая группа сильных боксеров, но заговорить о себе им что-то мешает. Корреспондент Vesti.kz предлагает альтернативное направление по усилению позиций казахстанцев в профи-боксе.



Как только намекнул на возможный уход с профи-ринга флагман отечественного бокса 35-летний Геннадий Головкин, естественной мыслью стало, кто его заменит? Кто выйдет на первые роли? Возможно, отечественной бокс-индустрии нужно будет сделать большой шаг вперед.



Утрачивает ли свои позиции бокс в Казахстане? Нет. Каждый год специализированные секции пополняются новичками, которые мечтают о чемпионской карьере. Но многие из них так и остаются, "мечтателями".



Что им можно предложить? Новую-старую индустрию. Вариант для роста. Но каким он должен быть.



Путь Головкина



Казахстанские болельщики знают, что до побед Геннадия Геннадьевича на профи-ринге была успешная любительская карьера. Он чемпион мира среди любителей и серебряный призер Олимпиады. Но был в карьере Головкина такой момент, что его нынешней карьеры могло бы и не быть...







Нынешние казахстанские новички профи-бокса в один голос говорят, что ориентируются в построение своего имиджа на карьеру GGG. Хотят, как и он, биться за титулы. Но у большинства из них нет помощников и поддержки. Они делают практически все сами.



Зачем мы говорим об этом? Казахстану нужны боксеры, которые достигнут высот Головкина. В стране есть таланты, как и были раньше, но теперь им можно помочь массово раскрыться, если хотите, подтолкнуть вверх. Сделать их дорогу короче, чем была у Головкина. Сейчас они ищут поддержку за рубежом.



Турнир или Лига



Периодические инициативы формировать вечера профессионального бокса чаще проваливаются, чем реализовываются. Может быть, стоит задуматься по поводу создания своей профессиональной Лиги. Или команды, в которую через турнир будут отбирать лучших боксеров и готовить к профи-рингу. Почему нужна своя Лига?



С одной стороны, мировые чемпионские пояса в профи-боксе теряют свою актуальность. В некоторых весах даже титульные поединки проходят буднично и не заметно. С другой стороны, чтобы стать по-настоящему известным любому боксеру требуется хорошее продвижение, а не за каждого отечественного спортсмены зарубежные бывалые промоутеры готовы браться. Плюс, судейскую лояльность в свете последних событий не будем исключать - своего боксера нужно защищать. Какой выход?



Своя национальная Лига. На примере профессиональных турниров в смешанных единоборствах. Почему нет? За звание чемпиона в первом тяжелом весе в финале могут сойтись Василий Левит и Антон Пинчук, и выявят, кто сильнее... Хотя, бы в этом году. Не только в тренировочном спарринге или по мнению тренеров, а в реальном бою.







При честном судействе и нормальном тренировочном графике, казахстанские боксеры смогут сильнейшим составом биться на международных состязаниях. Что-то похожее, это Кубок КФБ, но тут турнир командный, а не индивидуальный. Для каждого спортсмена важен будет личный зачет.



Боксер получит не только хороший соревновательный опыт, но и ощутимую народную популярность. Узнаваемость, если хотите.



Что для этого нужно?



1. Бюджет



Турнир коммерческий или нет, но определенных финансовых вливаний потребует. Его ведь нужно не только организовать, но и заготовить "подарки" для зрителей и гонорары для боксеров. Возможно, предложенная Лига "поглотит" со временем национальный чемпионат, и задаст новый виток в развитии бокса.



2. Боксеры



В Казахстане всегда есть из кого выбрать. Пускай и не во всех весовых категориях. Медали на международном уровне и интерес к отечественным спортсменам наглядно показывают их общий класс. Даже с учетом активного перехода казахстанцев в профи-бокс, качественных исполнителей на турнир все равно хватит.



3. Менеджмент



Главная проблема. Грамотно выстроить систему, и дать ей возможность развиваться и расти... Зарабатывать. Лишь некоторые трудности, которые сковывают наших специалистов, которые пытаются "раскрутиться". Не могут они "зацепить" отечественного зрителя, предоставив ему качественный продукт.



4. Зрители



Будет аншлаг. Ветераны бокса жалуются, что соотечественники "остыли" к их любимому виду спорта... Это не так. Но проведение состязание совпадает с рабочим временем, и на трибунах можно встретить в пенсионеров с внуками. Если Лига возьмет формат с проведением боев в выходные, то хорошая явка будет обеспечена.



5. Локация



Количество весов и соревновательных дней хватит на все регионы страны. Если Астаны и Алматы могут с осторожностью отнестись к новинке, то регионы Казахстана должны прийти "поболеть за своего".



Находка для профессионального ринга или путь в США



Соседний Китай любит своих чемпионов, и проводит для своих фаворитов бои дома. В них вкладывают финансы и развивают. Не каждый едет выступать за границу. В Казахстане боксер с тренером сами, в большинстве случаев, ищут себе путь на профи-ринг, уезжая в Европу или США. Чтобы потом мы все радовались их успехам.







Лига могла бы заменить и без того редкие вечера профессионального бокса, поставив турнир на постоянные рельсы. Состязание объединит сильнейших боксеров страны, которые регулярно бы получили соревновательную практику. Естественно, идея требует обсуждения и доработок, но укрепление позиций наших ребят необходима уже сейчас.



Фото vk.com/ggolovkin (1) и Данияра Майлыбаева (2 и 3)