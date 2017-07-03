Как вырастить нового Головкина, или что можно изменить в профи-боксе Казахстана?

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Как вырастить нового Головкина, или что можно изменить в профи-боксе Казахстана?

Сейчас нашу страну в профессионалах представляют более 50 человек.

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2 Комментария
Фото Reuters©
Фото Reuters©

Казахстанский профессиональный бокс прогрессирует, но делает это не очень быстро. Есть большая группа сильных боксеров, но заговорить о себе им что-то мешает. Корреспондент Vesti.kz предлагает альтернативное направление по усилению позиций казахстанцев в профи-боксе.

Как только намекнул на возможный уход с профи-ринга флагман отечественного бокса 35-летний Геннадий Головкин, естественной мыслью стало, кто его заменит? Кто выйдет на первые роли? Возможно, отечественной бокс-индустрии нужно будет сделать большой шаг вперед.

Утрачивает ли свои позиции бокс в Казахстане? Нет. Каждый год специализированные секции пополняются новичками, которые мечтают о чемпионской карьере. Но многие из них так и остаются, "мечтателями".

Что им можно предложить? Новую-старую индустрию. Вариант для роста. Но каким он должен быть.

Путь Головкина

Казахстанские болельщики знают, что до побед Геннадия Геннадьевича на профи-ринге была успешная любительская карьера. Он чемпион мира среди любителей и серебряный призер Олимпиады. Но был в карьере Головкина такой момент, что его нынешней карьеры могло бы и не быть...



Нынешние казахстанские новички профи-бокса в один голос говорят, что ориентируются в построение своего имиджа на карьеру GGG. Хотят, как и он, биться за титулы. Но у большинства из них нет помощников и поддержки. Они делают практически все сами.

Зачем мы говорим об этом? Казахстану нужны боксеры, которые достигнут высот Головкина. В стране есть таланты, как и были раньше, но теперь им можно помочь массово раскрыться, если хотите, подтолкнуть вверх. Сделать их дорогу короче, чем была у Головкина. Сейчас они ищут поддержку за рубежом.

Турнир или Лига

Периодические инициативы формировать вечера профессионального бокса чаще проваливаются, чем реализовываются. Может быть, стоит задуматься по поводу создания своей профессиональной Лиги. Или команды, в которую через турнир будут отбирать лучших боксеров и готовить к профи-рингу. Почему нужна своя Лига?

С одной стороны, мировые чемпионские пояса в профи-боксе теряют свою актуальность. В некоторых весах даже титульные поединки проходят буднично и не заметно. С другой стороны, чтобы стать по-настоящему известным любому боксеру требуется хорошее продвижение, а не за каждого отечественного спортсмены зарубежные бывалые промоутеры готовы браться. Плюс, судейскую лояльность в свете последних событий не будем исключать - своего боксера нужно защищать. Какой выход?

Своя национальная Лига. На примере профессиональных турниров в смешанных единоборствах. Почему нет? За звание чемпиона в первом тяжелом весе в финале могут сойтись Василий Левит и Антон Пинчук, и выявят, кто сильнее... Хотя, бы в этом году. Не только в тренировочном спарринге или по мнению тренеров, а в реальном бою.



При честном судействе и нормальном тренировочном графике, казахстанские боксеры смогут сильнейшим составом биться на международных состязаниях. Что-то похожее, это Кубок КФБ, но тут турнир командный, а не индивидуальный. Для каждого спортсмена важен будет личный зачет.

Боксер получит не только хороший соревновательный опыт, но и ощутимую народную популярность. Узнаваемость, если хотите.

Что для этого нужно?

1. Бюджет

Турнир коммерческий или нет, но определенных финансовых вливаний потребует. Его ведь нужно не только организовать, но и заготовить "подарки" для зрителей и гонорары для боксеров. Возможно, предложенная Лига "поглотит" со временем национальный чемпионат, и задаст новый виток в развитии бокса.

2. Боксеры

В Казахстане всегда есть из кого выбрать. Пускай и не во всех весовых категориях. Медали на международном уровне и интерес к отечественным спортсменам наглядно показывают их общий класс. Даже с учетом активного перехода казахстанцев в профи-бокс, качественных исполнителей на турнир все равно хватит.

3. Менеджмент

Главная проблема. Грамотно выстроить систему, и дать ей возможность развиваться и расти... Зарабатывать. Лишь некоторые трудности, которые сковывают наших специалистов, которые пытаются "раскрутиться". Не могут они "зацепить" отечественного зрителя, предоставив ему качественный продукт.

4. Зрители

Будет аншлаг. Ветераны бокса жалуются, что соотечественники "остыли" к их любимому виду спорта... Это не так. Но проведение состязание совпадает с рабочим временем, и на трибунах можно встретить в пенсионеров с внуками. Если Лига возьмет формат с проведением боев в выходные, то хорошая явка будет обеспечена.

5. Локация

Количество весов и соревновательных дней хватит на все регионы страны. Если Астаны и Алматы могут с осторожностью отнестись к новинке, то регионы Казахстана должны прийти "поболеть за своего".

Находка для профессионального ринга или путь в США

Соседний Китай любит своих чемпионов, и проводит для своих фаворитов бои дома. В них вкладывают финансы и развивают. Не каждый едет выступать за границу. В Казахстане боксер с тренером сами, в большинстве случаев, ищут себе путь на профи-ринг, уезжая в Европу или США. Чтобы потом мы все радовались их успехам.



Лига могла бы заменить и без того редкие вечера профессионального бокса, поставив турнир на постоянные рельсы. Состязание объединит сильнейших боксеров страны, которые регулярно бы получили соревновательную практику. Естественно, идея требует обсуждения и доработок, но укрепление позиций наших ребят необходима уже сейчас.

Фото vk.com/ggolovkin (1) и Данияра Майлыбаева (2 и 3) 

  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Abzal Satzhanov Сегодня 13:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 54
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Айдар Сарсебаев Сегодня 13:49
Статус: Зритель
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