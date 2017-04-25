Почему бой с Котто - идеальный вариант для Головкина перед встречей с "Канело"

Пуэрториканец не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда проиграл мексиканцу.
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Мигель Котто и Геннадий Головкин. Фото с сайта Tha Boxing Voice
Обозреватель портала Boxingnews24.com Джефф Араноу положительно оценивает идею известного в мире бокса тренера Фредди Роуча организовать своему подопечному - бывшему чемпиону мира в четырех весовых категориях пуэрториканцу Мигелю Котто (40-5, 33 KO) - бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
Ранее Роуч заявил, что Котто в этом году завершит карьеру и свой последний бой он хотел бы провести с Головкиным. При этом тренер уверен, что пуэрториканец побьет казахстанца.
"У Котто пока нет запланированного боя. Головкин стал бы идеальным вариантом для него в качестве следующего соперника. Они оба могли бы сделать большие деньги за бой на HBO PPV. Победитель их боя мог бы сразиться с "Канело" в сентябре также на платном телевидении. Этот бой также стал бы прибыльным с большим количеством продаж платных трансляций. При этом проигравший в бою Котто - Головкин все равно будет иметь отличные варианты, такие как Хулио Сезар Чавес-младший или Дэниэл Джейкобс.
Котто не выходил на ринг с ноября 2015 года после поражения Саулю "Канело" Альваресу. Ожидается, что он вернется 24 июня, а возможным соперником называется японец Йошихиро Камегаи, но им может и стать Головкин. Но все зависит от Роуча.
Котто находится в идеальном положении, чтобы увести бой с Головкиным прямо из-под носа "Канело". Их бой на HBO может собрать огромное число PPV. Он может получить этот бой в июне, а затем еще один большой против "Канело" в декабре. Это было бы идеальным завершением карьеры для Котто.
Бой Котто - Головкин стал бы великолепным. Он вызвал бы кучу интереса со стороны боксерского мира. Для команды Головкина принять такой поединок было бы отличным вариантом, потому что все это время они ждали боя с "Канело". Этим они бы показали, что у них есть другой вариант и они не собираются сидеть в стороне, в то время как "Канело" делает большие бабки в бою с Чавесом-младшим 6 мая. Бой с Котто, вероятно, увеличил бы силу Головкину в переговорах с "Канело" на сентябрьский поединок.
Этот бой способен сгенерировать большие PPV-продажи. Не удивлюсь, если их бой соберет больше миллиона PPV. Это показало бы Golden Boy и миру бокса, что Геннадий способен собирать хорошие PPV-продажи в боях с большими звездами. "Канело" был способен достичь высоких цифр лишь в поединках с Котто и Флойдом Мейвезером-младшим, а в остальных боях он собрал в районе 300 тысяч PPV", - написал автор.
Отметим, что Головкин планировал вернуться на ринг также в июне и даже вел переговоры с чемпионом WBO в среднем все британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО). Однако казахстанец, который в марте провел 12 раундов с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО), отказался от этих планов. Промоутер GGG Том Леффлер объяснил, почему им пришлось пойти на такой шаг.
Ранее Роуч заявил, что Котто в этом году завершит карьеру и свой последний бой он хотел бы провести с Головкиным. При этом тренер уверен, что пуэрториканец побьет казахстанца.
"У Котто пока нет запланированного боя. Головкин стал бы идеальным вариантом для него в качестве следующего соперника. Они оба могли бы сделать большие деньги за бой на HBO PPV. Победитель их боя мог бы сразиться с "Канело" в сентябре также на платном телевидении. Этот бой также стал бы прибыльным с большим количеством продаж платных трансляций. При этом проигравший в бою Котто - Головкин все равно будет иметь отличные варианты, такие как Хулио Сезар Чавес-младший или Дэниэл Джейкобс.
Котто не выходил на ринг с ноября 2015 года после поражения Саулю "Канело" Альваресу. Ожидается, что он вернется 24 июня, а возможным соперником называется японец Йошихиро Камегаи, но им может и стать Головкин. Но все зависит от Роуча.
Котто находится в идеальном положении, чтобы увести бой с Головкиным прямо из-под носа "Канело". Их бой на HBO может собрать огромное число PPV. Он может получить этот бой в июне, а затем еще один большой против "Канело" в декабре. Это было бы идеальным завершением карьеры для Котто.
Бой Котто - Головкин стал бы великолепным. Он вызвал бы кучу интереса со стороны боксерского мира. Для команды Головкина принять такой поединок было бы отличным вариантом, потому что все это время они ждали боя с "Канело". Этим они бы показали, что у них есть другой вариант и они не собираются сидеть в стороне, в то время как "Канело" делает большие бабки в бою с Чавесом-младшим 6 мая. Бой с Котто, вероятно, увеличил бы силу Головкину в переговорах с "Канело" на сентябрьский поединок.
Этот бой способен сгенерировать большие PPV-продажи. Не удивлюсь, если их бой соберет больше миллиона PPV. Это показало бы Golden Boy и миру бокса, что Геннадий способен собирать хорошие PPV-продажи в боях с большими звездами. "Канело" был способен достичь высоких цифр лишь в поединках с Котто и Флойдом Мейвезером-младшим, а в остальных боях он собрал в районе 300 тысяч PPV", - написал автор.
Отметим, что Головкин планировал вернуться на ринг также в июне и даже вел переговоры с чемпионом WBO в среднем все британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО). Однако казахстанец, который в марте провел 12 раундов с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО), отказался от этих планов. Промоутер GGG Том Леффлер объяснил, почему им пришлось пойти на такой шаг.