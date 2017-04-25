Почему бой с Котто - идеальный вариант для Головкина перед встречей с "Канело"

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Футбол. Чемпионат России 2016/17
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ЦСКА М Локомотив М 4:0
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Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 7:1
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Пескара Рома 1:4
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Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 1:3
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Казахстан Украина 4:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 5:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
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Драганья, Драганья Елгин, Голубев 2:0
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Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Аяп, Ботезан Нарбеков, Жукаев 2:0
Чемботаев, Ташбулатов Гахов, Хасанов 0:2
Евсеев Киямов 2:1
Овчаров Хасанов 0:2
Вилелья Мартинес Ташбулатов 2:0
Евсеев Петрович 0:2
Вилелья Мартинес Хасанов 2:0
Аяп, Ботезан Гахов, Хасанов 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Янчук, Палкина Айнитдинова, Меренкова 1:2
Вардхан Хабибулин 2:0
Айнитдинова Меренкова 2:0
Попко Саидкаримов 2:0
Файзиев, Хабибулин Музаев, Пулатов 2:0
Дорошина Айнитдинова 2:0
Попко Каловелонис 2:1
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Калкенова Мордергер 0:2
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
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Австралия Новая Зеландия 18:3
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США Казахстан 15:10
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Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Амкар Краснодар 20:00
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Севилья Сельта 00:30
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Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 20:00
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Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 13:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Файзиев 11:00
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 13:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 13:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
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Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
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Тоттенхэм Арсенал 21:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
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Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
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БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 11:30
Новая Зеландия Япония 12:50
Австралия Казахстан 14:10
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 13:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Файзиев 11:00
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 13:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 11:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Почему бой с Котто - идеальный вариант для Головкина перед встречей с "Канело"

Пуэрториканец не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда проиграл мексиканцу.

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10 Комментариев
Мигель Котто и Геннадий Головкин. Фото с сайта Tha Boxing Voice
Мигель Котто и Геннадий Головкин. Фото с сайта Tha Boxing Voice
Обозреватель портала Boxingnews24.com Джефф Араноу положительно оценивает идею известного в мире бокса тренера Фредди Роуча организовать своему подопечному - бывшему чемпиону мира в четырех весовых категориях пуэрториканцу Мигелю Котто (40-5, 33 KO) - бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).

Ранее Роуч заявил, что Котто в этом году завершит карьеру и свой последний бой он хотел бы провести с Головкиным. При этом тренер уверен, что пуэрториканец побьет казахстанца.

"У Котто пока нет запланированного боя. Головкин стал бы идеальным вариантом для него в качестве следующего соперника. Они оба могли бы сделать большие деньги за бой на HBO PPV. Победитель их боя мог бы сразиться с "Канело" в сентябре также на платном телевидении. Этот бой также стал бы прибыльным с большим количеством продаж платных трансляций. При этом проигравший в бою Котто - Головкин все равно будет иметь отличные варианты, такие как Хулио Сезар Чавес-младший или Дэниэл Джейкобс.

Котто не выходил на ринг с ноября 2015 года после поражения Саулю "Канело" Альваресу. Ожидается, что он вернется 24 июня, а возможным соперником называется японец Йошихиро Камегаи, но им может и стать Головкин. Но все зависит от Роуча.

Котто находится в идеальном положении, чтобы увести бой с Головкиным прямо из-под носа "Канело". Их бой на HBO может собрать огромное число PPV. Он может получить этот бой в июне, а затем еще один большой против "Канело" в декабре. Это было бы идеальным завершением карьеры для Котто.

Бой Котто - Головкин стал бы великолепным. Он вызвал бы кучу интереса со стороны боксерского мира. Для команды Головкина принять такой поединок было бы отличным вариантом, потому что все это время они ждали боя с "Канело". Этим они бы показали, что у них есть другой вариант и они не собираются сидеть в стороне, в то время как "Канело" делает большие бабки в бою с Чавесом-младшим 6 мая.  Бой с Котто, вероятно, увеличил бы силу Головкину в переговорах с "Канело" на сентябрьский поединок.

Этот бой способен сгенерировать большие PPV-продажи. Не удивлюсь, если их бой соберет больше миллиона PPV. Это показало бы Golden Boy и миру бокса, что Геннадий способен собирать хорошие PPV-продажи в боях с большими звездами. "Канело" был способен достичь высоких цифр лишь в поединках с Котто и Флойдом Мейвезером-младшим, а в остальных боях он собрал в районе 300 тысяч PPV", - написал автор.

Отметим, что Головкин планировал вернуться на ринг также в июне и даже вел переговоры с чемпионом WBO в среднем все британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО). Однако казахстанец, который в марте провел 12 раундов с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО), отказался от этих планов. Промоутер GGG Том Леффлер объяснил, почему им пришлось пойти на такой шаг.
  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Dake;) Сегодня 10:55
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 247
Ну понеслась и рыжую курочку на декабрь,засранцы достали....
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WBOKING Сегодня 11:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 221
бой двух ветеранов,
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Ernat Сегодня 11:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1469
C Котто миллион PPV не собрать!
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Ерсин Саулетов Сегодня 11:25
Статус: МСМК
Рейтинг: 709
звучит заманчиво однако!!!
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Nurlan Сегодня 11:37
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 633
Не нужен Котто сейчас. Сейчас нужно избить Канело, затем Котто можно на декабрь. А в апреле бой за абсолюта. И последний бой с Уордом (если тот спуститься в 168). А если нет, то можно с Рамиресом. И можно смело завершать карьеру!
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Аягоз Сегодня 11:43
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2117
на имени Головкина не пиарится только мертвый.
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Жан А. Сегодня 12:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1070
давайте в декабре
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Kaizer Сегодня 12:13
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6070
только вот одна проблема: до 24 июня совсем мало времени на подготовку!
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WARden Сегодня 12:18
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 664
Идеальный вариант был стать абсолютом а потом бой с Канело и переход в суперсредний, а такм Рамирес и Уорд. Бой с Котто бессмысленный, он славы не принесет. Победит скажут что победил старика.
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3D Сегодня 12:39
Статус: МСМК
Рейтинг: 756
Вот какая картина вырисовывается
У Мартинеса был шанс биться с Геной, но он выбрал Котто.
У Котто был шанс, но он выбрал Гила.
У Энди ЛИ был шанс, но он выбрал Сондерса
У Сондерса был шанс, но он выбрал Акавова.
У Канело был шанс, но он выбрал Хана, Чавеса Мл......
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