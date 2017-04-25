Промоутер Головкина назвал причины отказа от июньского боя с Сондерсом

Том Леффлер озвучил их ближайшие планы.
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Фото: vk.com/ggolovkin
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), объяснил, почему они решили отказаться от планов по проведению боя в июне.
Ранее сообщалось, что Головкин был близок к заключению сделки с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО). По слухам, их бой должен был состояться 10 июня в Астане, но он сорвался, что огорчило команду Сондерса, однако обрадовало представителей мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО).
По словам Леффлера, на их решение отказаться от июньского боя повлияло сразу несколько факторов, в частности, усталость Головкина после 12-раундового боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО) и желание промоутера Сондерса Фрэнка Уоррена передвинуть бой на одну неделю раньше.
"Геннадий не будет драться в июне. Мы бы хотели устроить поединок с Билли Джо Сондерсом, однако это слишком короткий срок после боя с Дэнни Джейкобсом. Теперь мы посмотрим, когда Головкин будет готов снова боксировать и какие у нас будут наилучшие варианты.
Головкину пришлось бы начать тренировки еще две недели назад, хотя он только прошел 12 тяжелых раундов с Джейкобсом. Был вопрос и по поводу даты боя. Уоррен хотел перенести бой на наделю, то есть сделать его в начале июня. Как итог, Головкин не будет драться в июне", - цитирует Леффлера ESPN.
При этом промоутер отметил, что Головикн по-прежнему надеется провести бой в Казахстане. "В Казахстане все еще сильно желают увидеть его поединок, и сам Геннадий также хотел бы выступить на родине. Но после 12-раундового поединка с Джейкобсом это слишком малый срок.
Мы посмотрим, что будет 6 мая. Если Чавес победит, то мы с радостью встретимся с ним. Если выиграет "Канело", он будет нашим приоритетом. Я все еще нахожусь на связи с Golden Boy. Мы с Эриком Гомесом говорим примерно дважды в неделю. Подождем 6 мая и посмотрим, сможем ли мы завершить сделку", - добавил Леффлер.
Добавим, что Сондерс ввиду срыва боя с Головкиным выйдет на ринг в июле в Лондоне, где проведет защиту титула против обладателя титула "временного" чемпиона WBO Автандила Хурцидзе из Грузии.
Что касается Головкина и "Канело", то стороны ведут переговоры о поединке на сентябрь. Ожидается, что он пройдет в среднем, хотя поединок с Чавесом-младшим мексиканец проведет в рамках промежуточного веса - 164,5 фунта.
Ранее сообщалось, что Головкин был близок к заключению сделки с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО). По слухам, их бой должен был состояться 10 июня в Астане, но он сорвался, что огорчило команду Сондерса, однако обрадовало представителей мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО).
По словам Леффлера, на их решение отказаться от июньского боя повлияло сразу несколько факторов, в частности, усталость Головкина после 12-раундового боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО) и желание промоутера Сондерса Фрэнка Уоррена передвинуть бой на одну неделю раньше.
"Геннадий не будет драться в июне. Мы бы хотели устроить поединок с Билли Джо Сондерсом, однако это слишком короткий срок после боя с Дэнни Джейкобсом. Теперь мы посмотрим, когда Головкин будет готов снова боксировать и какие у нас будут наилучшие варианты.
Головкину пришлось бы начать тренировки еще две недели назад, хотя он только прошел 12 тяжелых раундов с Джейкобсом. Был вопрос и по поводу даты боя. Уоррен хотел перенести бой на наделю, то есть сделать его в начале июня. Как итог, Головкин не будет драться в июне", - цитирует Леффлера ESPN.
При этом промоутер отметил, что Головикн по-прежнему надеется провести бой в Казахстане. "В Казахстане все еще сильно желают увидеть его поединок, и сам Геннадий также хотел бы выступить на родине. Но после 12-раундового поединка с Джейкобсом это слишком малый срок.
Мы посмотрим, что будет 6 мая. Если Чавес победит, то мы с радостью встретимся с ним. Если выиграет "Канело", он будет нашим приоритетом. Я все еще нахожусь на связи с Golden Boy. Мы с Эриком Гомесом говорим примерно дважды в неделю. Подождем 6 мая и посмотрим, сможем ли мы завершить сделку", - добавил Леффлер.
Добавим, что Сондерс ввиду срыва боя с Головкиным выйдет на ринг в июле в Лондоне, где проведет защиту титула против обладателя титула "временного" чемпиона WBO Автандила Хурцидзе из Грузии.
Что касается Головкина и "Канело", то стороны ведут переговоры о поединке на сентябрь. Ожидается, что он пройдет в среднем, хотя поединок с Чавесом-младшим мексиканец проведет в рамках промежуточного веса - 164,5 фунта.