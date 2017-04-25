Котто завершит карьеру в этом году, и свой последний бой он хотел бы провести с Головкиным - Фредди Роуч

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 1:0
Оренбург Зенит 0:1
ЦСКА М Локомотив М 4:0
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Эйбар Атлетик 0:1
Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Рома 1:4
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 1:3
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Казахстан Украина 4:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 5:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 0:2
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 2:0
Шафранек Бублик 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Давыдов, Мнушкин Джавакян, Евсеев 2:1
Аяп, Ботезан Нарбеков, Жукаев 2:0
Чемботаев, Ташбулатов Гахов, Хасанов 0:2
Евсеев Киямов 2:1
Овчаров Хасанов 0:2
Вилелья Мартинес Ташбулатов 2:0
Евсеев Петрович 0:2
Вилелья Мартинес Хасанов 2:0
Аяп, Ботезан Гахов, Хасанов 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Янчук, Палкина Айнитдинова, Меренкова 1:2
Вардхан Хабибулин 2:0
Айнитдинова Меренкова 2:0
Попко Саидкаримов 2:0
Файзиев, Хабибулин Музаев, Пулатов 2:0
Дорошина Айнитдинова 2:0
Попко Каловелонис 2:1
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Вонгтеанчай 2:0
Ксун Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Калкенова Мордергер 0:2
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
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Австралия Новая Зеландия 18:3
Япония США 8:10
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Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Амкар Краснодар 20:00
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Севилья Сельта 00:30
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Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
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Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
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Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 11:00
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Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
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Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
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Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
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Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
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Бохум Динамо Др 22:30
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Тулевик Флора 22:00
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Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
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Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 11:30
Новая Зеландия Япония 12:50
Австралия Казахстан 14:10
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 13:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Файзиев 11:00
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 13:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 11:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
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Уалиханов Фаулер
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Котто завершит карьеру в этом году, и свой последний бой он хотел бы провести с Головкиным - Фредди Роуч

Ранее тренер говорил, что пуэрториканцу по силам побить GGG.

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13 Комментариев
Фредди Роуч и Мигель Котто. Фото: RingTV
Фредди Роуч и Мигель Котто. Фото: RingTV
Тренер экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях пуэрториканца Мигеля Котто (40-5, 33 KO) Фредди Роуч заявил, что хотел бы организовать для своего подопечного прощальный бой против казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), владеющего титулами  WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Последний раз 36-летний Котто выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда единогласным решением судей проиграл мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу. Возвращение пуэрториканца ожидалось в этом феврале, но из-за травмы его соперника, Джеймса Кирклэнда, бой и весь вечер бокса сорвались.

Недавно появилась информация, что свой следующий поединок Котто проведет в июне в Нью-Йорке. Наиболее вероятным соперником называется японец Йошихиро Камегаи. А завершить карьеру пуэрториканец намерен большим боем в сентябре.

"Котто может получить большой бой в этом году, потому что мы говорили с ним о Головкине. Это бой, от которого мы не откажемся. Мне нравится Головкин, он мой друг. Он трудяга, большой панчер, и любому сложно с ним драться. Но я думаю, что его можно побить, и в последнем бою его немного "раскрыли". Мы готовы к бою с ним и хотим творить историю.

Это последний год Котто в боксе, после чего он завершит карьеру. Поэтому мы хотим провести бой с Головкиным до конца этого года", - сказал Роуч в интервью Boxing News.

Ранее тренер Котто выразил уверенность, что его подопечному по силам победить Головкина. Также Роуч заметил признаки старения у казахстанца в его последнем бою против американца Дэниэла Джейкобса.
  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
KAIRAT Сегодня 08:42
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5420
В декабре на десерт можно отп-дть твоего котенчика.и отправить его на пенсию.но перед этим разделаемся с рыжой курицой.в сентябре.
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Fanat&sport; Сегодня 08:48
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1858
Осмелели все смотрю после последнего боя Гены. Давайте, будет интересно.
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M585 Сегодня 08:49
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 570
У Котто был шанс драться с Геной, а тут решил под занавес карьеры, громко стукнуть дверью!
В декабре в случае победы над Рыжим, Гене надо будет думать о Сондерсе, или о том, у кого окажется последний пояс!
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Kaizer Сегодня 08:49
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6068
было бы отлично провести бой с Котто, только вот не надо этих манипуляций с весом!!!
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serikjan atau Сегодня 09:33
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3434
Kaizer,конечно, был бы интересный бой, хотя он маленький, Котто даже не Брук, Котто - сверхтехнарь. И он великий боксер современности, без пяти минут в Зале Славы.
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Бейбут Есмурзин Сегодня 08:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 992
Көтен который убегал когда то от Гены и вот он сам просится. Вышел на бой с Саулешкой а от Гены откупился заплатив. И потом этот пояс WBC Саулешка сама принесла Гене тоже отказавшись от боя. И теперь что получается, и көтен хочет в сентябре и саулешка хочет и все хотят а GGG один. И Гена за всеми этими ТРУСАМИ когда то бегал.
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Аягоз Сегодня 08:55
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2117
ага, так и поверили...
Этот якобы "воин" в своей лучшей форме в открытую избегал Геннадия, а теперь на старости лет (от маразма что ли?) вдруг "захотел" чтобы его кости с "яйцами" разнесли?
-Не могут же сказать, что "ГГГ" - действительно великий и Мигель-Анхель пиарится на его имени.
Мы знаем каких соперников выбирают в подобных случаях: Хорн, Берто, Смит, Киркленд...
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Нурлан Акпаев Сегодня 09:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1450
Товарищи не парьтесь, это 100%-ый пиар.
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Lada Vesta Сегодня 09:05
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 507
Головкин стал суперзвездой, поэтому все захотели с ним биться, потому что бой с Головкиным - это бой всей жизни для каждого из них
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Ерсин Саулетов Сегодня 09:15
Статус: МСМК
Рейтинг: 709
вот и удочка Гены сработала, вставайте в очередь, грядет большой улов ай да Гена, вот так вот всем!!!
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Arlan Beybarys Сегодня 09:16
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1512
Точно , это пиар!НЕ выйдет котенок с Геной.
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semser semserov Сегодня 09:21
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
А если в сентябре в Астане с Котто? Народ пойдете смотреть на бой?
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Алибек Ащанов Сегодня 09:27
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Мне кажется последний раз Котто бился Дэниелом Гилом а не с Канело, или я ошибаюсь??
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