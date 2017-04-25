Котто завершит карьеру в этом году, и свой последний бой он хотел бы провести с Головкиным - Фредди Роуч

Ранее тренер говорил, что пуэрториканцу по силам побить GGG.
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Фредди Роуч и Мигель Котто. Фото: RingTV
Тренер экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях пуэрториканца Мигеля Котто (40-5, 33 KO) Фредди Роуч заявил, что хотел бы организовать для своего подопечного прощальный бой против казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
Последний раз 36-летний Котто выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда единогласным решением судей проиграл мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу. Возвращение пуэрториканца ожидалось в этом феврале, но из-за травмы его соперника, Джеймса Кирклэнда, бой и весь вечер бокса сорвались.
Недавно появилась информация, что свой следующий поединок Котто проведет в июне в Нью-Йорке. Наиболее вероятным соперником называется японец Йошихиро Камегаи. А завершить карьеру пуэрториканец намерен большим боем в сентябре.
"Котто может получить большой бой в этом году, потому что мы говорили с ним о Головкине. Это бой, от которого мы не откажемся. Мне нравится Головкин, он мой друг. Он трудяга, большой панчер, и любому сложно с ним драться. Но я думаю, что его можно побить, и в последнем бою его немного "раскрыли". Мы готовы к бою с ним и хотим творить историю.
Это последний год Котто в боксе, после чего он завершит карьеру. Поэтому мы хотим провести бой с Головкиным до конца этого года", - сказал Роуч в интервью Boxing News.
Ранее тренер Котто выразил уверенность, что его подопечному по силам победить Головкина. Также Роуч заметил признаки старения у казахстанца в его последнем бою против американца Дэниэла Джейкобса.
Последний раз 36-летний Котто выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда единогласным решением судей проиграл мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу. Возвращение пуэрториканца ожидалось в этом феврале, но из-за травмы его соперника, Джеймса Кирклэнда, бой и весь вечер бокса сорвались.
Недавно появилась информация, что свой следующий поединок Котто проведет в июне в Нью-Йорке. Наиболее вероятным соперником называется японец Йошихиро Камегаи. А завершить карьеру пуэрториканец намерен большим боем в сентябре.
"Котто может получить большой бой в этом году, потому что мы говорили с ним о Головкине. Это бой, от которого мы не откажемся. Мне нравится Головкин, он мой друг. Он трудяга, большой панчер, и любому сложно с ним драться. Но я думаю, что его можно побить, и в последнем бою его немного "раскрыли". Мы готовы к бою с ним и хотим творить историю.
Это последний год Котто в боксе, после чего он завершит карьеру. Поэтому мы хотим провести бой с Головкиным до конца этого года", - сказал Роуч в интервью Boxing News.
Ранее тренер Котто выразил уверенность, что его подопечному по силам победить Головкина. Также Роуч заметил признаки старения у казахстанца в его последнем бою против американца Дэниэла Джейкобса.