Да, Головкин мой друг, но Котто по силам его побить - Фредди Роуч

Тренер отметил, что бой с Джейкобсом показал, что казахстанец замедлился.
Вчера 18:28
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Мигель Котто и Фредди Роуч. Фото: Roc Nation
Тренер экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях пуэрториканца Мигеля Котто (40-5, 33 KO) Фредди Роуч заявил, что его подопечному по силам справиться с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
"Я считаю, что бой Котто и Головкина был бы отличным. Бой с Джейкобсом показал, что Геннадий замедлился. Да, Головкин мой друг, он хороший парень и отличный панчер, но я думаю, что мой боксер лучше. Мигелю по силам побить его так же, как он сделал это с Саулем Альваресом.
Я до сих пор считаю, что мы выиграли бой у "Канело", потому он и не хочет давать нам реванш", - рассказал Роуч в интервью каналу FightHub.
Ранее тренер уже заявил о готовности устроить Котто бой с Головкиным. Также Роуч заметил признаки старения у казахстанца в его последнем бою против американца Дэниэла Джейкобса.
Напомним, что Котто должен был выйти на ринг 25 февраля, но его соперник, 32-летний американец Джеймс Киркленд, снялся с боя из-за травмы. Сообщалось, что свой следующий поединок пуэрториканец может провести в июне в Нью-Йорке.
"Я считаю, что бой Котто и Головкина был бы отличным. Бой с Джейкобсом показал, что Геннадий замедлился. Да, Головкин мой друг, он хороший парень и отличный панчер, но я думаю, что мой боксер лучше. Мигелю по силам побить его так же, как он сделал это с Саулем Альваресом.
Я до сих пор считаю, что мы выиграли бой у "Канело", потому он и не хочет давать нам реванш", - рассказал Роуч в интервью каналу FightHub.
Ранее тренер уже заявил о готовности устроить Котто бой с Головкиным. Также Роуч заметил признаки старения у казахстанца в его последнем бою против американца Дэниэла Джейкобса.
Напомним, что Котто должен был выйти на ринг 25 февраля, но его соперник, 32-летний американец Джеймс Киркленд, снялся с боя из-за травмы. Сообщалось, что свой следующий поединок пуэрториканец может провести в июне в Нью-Йорке.