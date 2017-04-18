Хурцидзе рассказал о непонятной ситуации с Сондерсом и оценил решение судей боя Головкин - Джейкобс

Грузинский боксер помогал американцу готовиться к поединку с GGG.
Сегодня 14:30
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Фото: Showtime
Первый номер рейтинга WBO в среднем весе грузинский боксер Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) прокомментировал ситуацию с несостоявшимся боем против британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО), а также дал оценку судейскому решению в поединке между американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО). Об этом пишет vRINGe.com.
- В 2016 году у тебя был только один поединок. Были какие-то интересные варианты и по какой причине сорвались переговоры? Это правда, что велись переговоры с Билли Джо Сондерсом?
- (Смеется). Признаться, мне непонятны решения Сондерса и его команды. Точнее, непонятно, каким местом они эти решения принимают.
- Не могу не спросить… В поединке Головкин vs Джейкобс ты за кого болел? И согласен с судейским решением?
- Я тебе честно скажу, всегда болею за Головкина, но не в этот раз. Мы с Джейкобсом - друзья, вместе с одним тренером уже три года. С Сергеем Деревянченко помогали Дэниэлу подготовиться. Во время боя я надеялся, что Джейкобс не упадет, пускай не выиграет, но чтобы продержался все 12 раундов. Но в Америке многие считают, что он победил. Я согласен с решением судей. Думаю, Джейкобс не выиграл - чтобы выиграть бой с чемпионом, надо гораздо больше делать. Иначе все спорные раунды уйдут чемпиону.
Напомним, Хурцидзе был обязательным претендентом на бой Сондерсом, владеющим поясом WBO в среднем весе, но тот предпочел откупиться. Многие связали этот шаг с тем, что британец ведет переговоры об объединительном бое с Головкиным, который, по слухам, был намечен на июнь в Казахстане. Но, судя по последним новостям, этого поединка не будет, и Головкин, скорее всего, вернется на ринг в сентябре и встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
Также Хурцидзе был спарринг-партнером Джейкобса во время его подготовки к поединку с Головкиным, прошедшему 18 марта в Нью-Йорке. В итоге американец проиграл единогласным решением судей, побывав в нокдауне в четвертом раунде.
- В 2016 году у тебя был только один поединок. Были какие-то интересные варианты и по какой причине сорвались переговоры? Это правда, что велись переговоры с Билли Джо Сондерсом?
- (Смеется). Признаться, мне непонятны решения Сондерса и его команды. Точнее, непонятно, каким местом они эти решения принимают.
- Не могу не спросить… В поединке Головкин vs Джейкобс ты за кого болел? И согласен с судейским решением?
- Я тебе честно скажу, всегда болею за Головкина, но не в этот раз. Мы с Джейкобсом - друзья, вместе с одним тренером уже три года. С Сергеем Деревянченко помогали Дэниэлу подготовиться. Во время боя я надеялся, что Джейкобс не упадет, пускай не выиграет, но чтобы продержался все 12 раундов. Но в Америке многие считают, что он победил. Я согласен с решением судей. Думаю, Джейкобс не выиграл - чтобы выиграть бой с чемпионом, надо гораздо больше делать. Иначе все спорные раунды уйдут чемпиону.
Напомним, Хурцидзе был обязательным претендентом на бой Сондерсом, владеющим поясом WBO в среднем весе, но тот предпочел откупиться. Многие связали этот шаг с тем, что британец ведет переговоры об объединительном бое с Головкиным, который, по слухам, был намечен на июнь в Казахстане. Но, судя по последним новостям, этого поединка не будет, и Головкин, скорее всего, вернется на ринг в сентябре и встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
Также Хурцидзе был спарринг-партнером Джейкобса во время его подготовки к поединку с Головкиным, прошедшему 18 марта в Нью-Йорке. В итоге американец проиграл единогласным решением судей, побывав в нокдауне в четвертом раунде.