Хурцидзе рассказал, как Джейкобс помог ему в подготовке к бою за звание претендента на титул WBO

Амекаринец в марте проиграл Головкину.
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Фото из социальных сетей Автандила Хурцидзе
Первый номер рейтинга WBO в среднем весе грузинский боксер Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 KO) рассказал о своей подготовке к предстоящему поединку небитого британского проспекта Томми Лэнгфорда (17-0, 6 КО).
Их поединок состоится 22 апреля Leicester Arenа в одноименном британском городе. Победитель этого противостояния получит статус обязательного претендента на бой с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО).
"Тренировочный лагерь прошел отлично. Мои тренеры - Андре Розье и Гэри Старк - помогли набрать лучшую форму, поставив работать с чемпионом и боксером мирового уровня Дэниэлом Джейкобсом. Он действительно помог мне отточить технику в преддверии важного поединка. И теперь я готов ко всему, что подготовит Лэнгфорд", - цитирует Хурцидзе BoxingScene.com.
Ранее грузин отметил, что намерен нанести Лэнгфорду первое поражение в его карьере, а после заняться Сондерсом. При этом Хурцидзе был обязательным претендентом на бой с британцем, но тот предпочел откупиться. Многие связали этот шаг с переговорами Сондерса об июньском бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), которому принадлежат остальные пояса среднего веса - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Но, судя по последним новостям, этого поединка не будет, и Головкин, скорее всего, вернется на ринг в сентябре и встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
Напомним, что Джейкобс 18 марта в Нью-Йорке проиграл Головкину единогласным решением судей, побывав в нокдауне в четвертом раунде. В рамках подготовки к этому бою американец спарринговал с Хурцидзе.
Их поединок состоится 22 апреля Leicester Arenа в одноименном британском городе. Победитель этого противостояния получит статус обязательного претендента на бой с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО).
"Тренировочный лагерь прошел отлично. Мои тренеры - Андре Розье и Гэри Старк - помогли набрать лучшую форму, поставив работать с чемпионом и боксером мирового уровня Дэниэлом Джейкобсом. Он действительно помог мне отточить технику в преддверии важного поединка. И теперь я готов ко всему, что подготовит Лэнгфорд", - цитирует Хурцидзе BoxingScene.com.
Ранее грузин отметил, что намерен нанести Лэнгфорду первое поражение в его карьере, а после заняться Сондерсом. При этом Хурцидзе был обязательным претендентом на бой с британцем, но тот предпочел откупиться. Многие связали этот шаг с переговорами Сондерса об июньском бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), которому принадлежат остальные пояса среднего веса - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Но, судя по последним новостям, этого поединка не будет, и Головкин, скорее всего, вернется на ринг в сентябре и встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
Напомним, что Джейкобс 18 марта в Нью-Йорке проиграл Головкину единогласным решением судей, побывав в нокдауне в четвертом раунде. В рамках подготовки к этому бою американец спарринговал с Хурцидзе.