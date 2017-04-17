По физическим характеристикам Дортикос выглядит мощнее Шуменова, но шансы боксеров на победу равны - комментатор

Бой казахстанца с кубинцем состоится утром 30 апреля в Лас-Вегасе
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Фото: Mayweather Promotions
Комментатор и журналист Армандо Мендоза в интервью корреспонденту Vesti.kz дал свой прогноз на поединок "регулярного" чемпиона по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанского боксера Бейбута Шуменова с "временным" чемпионом WBA в той же категории кубинцем Юниером Дортикосом.
"Они нечасто боксируют. В последний раз на ринг они выходили в прошлом году, поэтому сложно судить об уровне их готовности. Многое зависит от того, как соперники смогут подготовится к матчу. По физическим характеристикам Дортикос выглядит немного мощнее, однако, на мой взгляд, шансы боксеров на победу равны. Успеха добьется тот, кто лучше провел тренировочный лагерь и настроился на поединок", - отметил Мендоза.
Ранее Шуменов рассказал о своей готовности к поединку с Дортикосом. В свою очередь, кубинец заявил, что с нетерпением ждет поединка с казахстанцем.
Между тем чемпион мира по боксу-2005 Ердос Джанабергенов отметил слабые места будущего соперника Шуменова.
Напомним, бой Шуменова и Дортикоса состоится в Лас-Вегасе утром 30 апреля по астанинскому времени. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть здесь.
"Они нечасто боксируют. В последний раз на ринг они выходили в прошлом году, поэтому сложно судить об уровне их готовности. Многое зависит от того, как соперники смогут подготовится к матчу. По физическим характеристикам Дортикос выглядит немного мощнее, однако, на мой взгляд, шансы боксеров на победу равны. Успеха добьется тот, кто лучше провел тренировочный лагерь и настроился на поединок", - отметил Мендоза.
Ранее Шуменов рассказал о своей готовности к поединку с Дортикосом. В свою очередь, кубинец заявил, что с нетерпением ждет поединка с казахстанцем.
Между тем чемпион мира по боксу-2005 Ердос Джанабергенов отметил слабые места будущего соперника Шуменова.
Напомним, бой Шуменова и Дортикоса состоится в Лас-Вегасе утром 30 апреля по астанинскому времени. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть здесь.