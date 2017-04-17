Бой Шуменов - Дортикос покажут в прямом эфире в Казахстане

На кону в поединке будет стоять пояс WBA.
Вчера 22:28
Ссылки по теме:
- Чемпион мира рассказал, как можно "поймать" соперника Бейбута Шуменова
- Дортикос пропал, как только я подписал контракт. Но я рад, что наш бой все-таки состоится - Шуменов
- Кто хочет отнять пояс у Бейбута Шуменова? Все, что нужно знать о кубинце Юниере Дортикосе
Бейбут Шуменов. Фото с сайта boxingscene.com
Бой казахстанского боксера Бейбута Шуменова с кубинцем Юниером Дортикосом в прямом эфире покажет KazSport, сообщает официальный сайт телеканала.
Этот поединок пройдет в американском Лас-Вегасе утром 30 апреля по астанинскому времени. На кону в бою Шуменова и Дортикоса будет стоять пояс чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA.
Трансляция вечера бокса с участием Шуменова и Дортикоса начнется в 8:00 утра по времени Астаны.
Для 33-летнего Шуменова это будет 20-й бой в карьере. В предыдущих на его счету 17 побед (11 нокаутом) и два поражения. Казахстанец дебютировал в профессионалах в 2007 году.
31-летний Дортикос, перешедший в профи в 2009 году, пока не имеет поражений. На счету кубинца 21 победа (20 нокаутом) в 21 бою.
Фото с сайта KazSport
Этот поединок пройдет в американском Лас-Вегасе утром 30 апреля по астанинскому времени. На кону в бою Шуменова и Дортикоса будет стоять пояс чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA.
Трансляция вечера бокса с участием Шуменова и Дортикоса начнется в 8:00 утра по времени Астаны.
Для 33-летнего Шуменова это будет 20-й бой в карьере. В предыдущих на его счету 17 побед (11 нокаутом) и два поражения. Казахстанец дебютировал в профессионалах в 2007 году.
31-летний Дортикос, перешедший в профи в 2009 году, пока не имеет поражений. На счету кубинца 21 победа (20 нокаутом) в 21 бою.
Фото с сайта KazSport