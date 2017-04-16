"Ты собираешься охотиться на GGG?". Как фанаты отреагировали на твит Сондерса с самолетом

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Бавария 0:0
Дармштадт 1898 Шальке-04 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Борнмут 4:0
Кристал Пэлас Лестер Сити 2:2
Саутгемптон Манчестер Сити 0:3
Вест Бромвич Ливерпуль 0:1
Манчестер Юнайтед Челси 2:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Ростов 0:0
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Лас-Пальмас 5:1
Спортинг Х Реал М 2:3
Атлетико М Осасуна 3:0
Барселона Реал Сосьедад 3:2
Леганес Эспаньол 0:1
Валенсия Севилья 0:0
Гранада Сельта 0:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Милан 2:2
Пескара Ювентус 0:2
Рома Аталанта 1:1
Наполи Удинезе 3:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Каспий Байконур 1:2
Махтаарал Кызыл-Жар СК 2:1
Кыран Экибастуз 3:0
Жетысу Кайрат А 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Атырау
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Актобе Шахтер
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Гройтер Фюрт 1:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Динамо См Бухоро 3:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Минск Шахтер Сл 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Атырау (мол) 4:1
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Толеген Лисица 1:0
Ашкеев Кэмерон 1:0 ТКО
Нурсултанов Ольвера 1:0 ТКО
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Амстел Голд Рейс" 2017
Групповая гонка. Финал 261 км. 14:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Словения Казахстан 1:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 4:7
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Номад Темиртау 1:4
Футзал. Контрольные игры 2016/17
Кайрат Синара 2:0
Кайрат Синара 4:4
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 87:90
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Астана (фарм) Иртыш 59:88
Тигры Астаны Окжетпес 88:52
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Казыгурт 92:82
Алматинский Легион Тобол 100:89
Казыгурт Капшагай 53:78
Тобол Алматинский Легион 97:98
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017"
Керимбаева Кружкова 2:0
Керимбаева Хабибулина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
Дияс Лю 2:0
Дияс Ли 2:0
Теннис. Турнир ATP Монте-Карло (Монако) 2017
Кукушкин Болелли 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 01:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Вильярреал 00:45
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 87:90
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 09:30
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 01:00
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Вильярреал 00:45
Севилья Гранада 00:45
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кызыл-Жар СК Ордабасы
Тобол Шахтер
Махтаарал Окжетпес
Иртыш Кайсар
Кыран Атырау
Акжайык Актобе
Жетысу Астана
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 09:30
Мартин Недовесов 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

"Ты собираешься охотиться на GGG?". Как фанаты отреагировали на твит Сондерса с самолетом

По слухам, бой GGG - Сондерс был намечен на 10 июня в Казахстане.

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5 Комментариев
Билли Джо Сондерс. Фото с сайта skysports.com
Билли Джо Сондерс. Фото с сайта skysports.com

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс опубликовал в своем твиттере фото самолета в аэропорту, после чего фанаты начали задавать ему вопросы, а также шутить на тему боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, который обладает титулами WBA (Super), WBC, IBF и IBO в этом же весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стоит отметить, что Билли Джо Сондерс, кроме фото самолета, больше никакой информации не написал. Но его фанаты попытались выяснить, что значит его твит, однако британец никому пока не ответил. 

 

"Ты собираешься охотиться на GGG?", - написал один из фанатов.

 
"Бежит от GGG. В итоге сделает еще одну дерьмовую защиту против какой-нибудь задницы. WBO хуже всех остальных, кроме IBO".
 
"GGG, скорее всего, приедет в Великобританию, поэтому Билл уходит из бокса".
 
"Бой с GGG, пожалуйста".
 
"В Казахстан?".

Напомним, ранее сообщалось, что Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником на этот срок назывался Сондерс, команда которого не скрывала факт переговоров. По слухам, их поединок был намечен на 10 июня в Казахстане. При этом промоутер британца Фрэнк Уоррен объяснил задержку с подписанием контракта тем обстоятельством, что у Головкина травма. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информацию.

Между тем 11 апреля журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин не будет боксировать с Сондерсом. Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, который может пройти в сентябре. Промоутера мексиканца эта новость обрадовала.

В свою очередь команда Головкина выступила с официальным заявлением по этому поводу. Менеджер казахстанца попросил болельщиков и боксерскую общественность доверять только официальной информации.

Добавим, что недавно фанаты Сондерса записали видеообращение к Головкину, в котором заявили следующее: "Головкин, у нас есть целых 20 ручек для тебя. Просто дай нам знать, и мы вышлем их тебе. Хватит тратить время".

Все новости о возможном бое Головкин - Сондерс

  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Ernat Вчера 21:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1444
Возможно Сондерс лишь в одном хорош, гадать на картах)
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GGG Вчера 22:21
Статус: Профи
Рейтинг: 379
На Луну..
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GOD OF WAR Вчера 22:25
Статус: Юниор
Рейтинг: 90
Он едет в Лас-Вегас, после боя выйдет из ринг-сайда и скажет рыжему что надерет ему задницу, ну в целом начинается раскрутка боя Канело-Сондерс, а наш Гена опять обложился, а Канело выиграет и пояс, выиграет и время против Г
Ответить 1
 
Ruslan Sabdenbekov Вчера 22:35
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
GOD OF WAR, блин к большому сожалению вы наверное правы(((((((((((((((((((((!!!! ГГГ, что ты делаешь с нами!!!???
Ответить 0
 
NIK Вчера 23:19
Статус: Дублёр
Рейтинг: 120
Возможно до боя с Джейкобсом велись предварительные переговоры с Сондерсом. Но после боя, когда подошли к деталям, я думаю, Сондерс запросил такую сумму, что GGG просто не потянул и скорее всего, не смогли в итоге сойтись на разумной сумме. Сондерс знает, как GGG нужен последний пояс и ценник выставил наверняка фантастический. Конечно, он может кричать на каждому углу, что готов ехать в Казахстан и куда угодно, но он не говорит,за какие деньги?!!! 5-10-15 миллионов?
Он скорее согласится с Альваресом за меньшие деньги, но и меньше риск получить сильные увечья, чем от GGG. Мы можем только гадать. Команде GGG не мешало бы озвучить официально информацию, что и как. Если пояс уйдет к Альваресу, то он точно не даст стать GGG абсолютом - будет тоже качать права, тянуть резину и требовать максимальную долю себе. Гене надо стать абсолютом - этого хотят все фаны, но мы не знаем, каковы были требования Сондерса, возможно невыполнимые.
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