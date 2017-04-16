"Ты собираешься охотиться на GGG?". Как фанаты отреагировали на твит Сондерса с самолетом

По слухам, бой GGG - Сондерс был намечен на 10 июня в Казахстане.
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Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс опубликовал в своем твиттере фото самолета в аэропорту, после чего фанаты начали задавать ему вопросы, а также шутить на тему боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, который обладает титулами WBA (Super), WBC, IBF и IBO в этом же весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стоит отметить, что Билли Джо Сондерс, кроме фото самолета, больше никакой информации не написал. Но его фанаты попытались выяснить, что значит его твит, однако британец никому пока не ответил.
17 апреля 2017 г.
"Ты собираешься охотиться на GGG?", - написал один из фанатов.
@bjsaunders_ You going GGG hunting?— Donal McLernon (@donsters) 17 апреля 2017 г.
@bjsaunders_ Running away from GGG more like. Will end up making another crappy defence against some bum anyhow.WBO worst of all the belts apart from IBO— GordonStewart (@GordonStewart_) 17 апреля 2017 г.
@bjsaunders_ @GGGBoxing is most likely coming to the Uk so Bill is leaving #boxing— carl keeble (@keebs27) 17 апреля 2017 г.
@bjsaunders_ Fight ggg pls— matt (@matt_thebomb) 17 апреля 2017 г.
@bjsaunders_ Off to Kazakhstan?— JJTEW (@JJTEW1) 17 апреля 2017 г.
Напомним, ранее сообщалось, что Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником на этот срок назывался Сондерс, команда которого не скрывала факт переговоров. По слухам, их поединок был намечен на 10 июня в Казахстане. При этом промоутер британца Фрэнк Уоррен объяснил задержку с подписанием контракта тем обстоятельством, что у Головкина травма. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информацию.
Между тем 11 апреля журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин не будет боксировать с Сондерсом. Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, который может пройти в сентябре. Промоутера мексиканца эта новость обрадовала.
В свою очередь команда Головкина выступила с официальным заявлением по этому поводу. Менеджер казахстанца попросил болельщиков и боксерскую общественность доверять только официальной информации.
Добавим, что недавно фанаты Сондерса записали видеообращение к Головкину, в котором заявили следующее: "Головкин, у нас есть целых 20 ручек для тебя. Просто дай нам знать, и мы вышлем их тебе. Хватит тратить время".
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