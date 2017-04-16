Я ничего не знаю о травме Головкина. Может, это такая стратегия для переговоров о бое с "Канело" - Майки Гарсия

Ранее промоутер Сондерса объяснил затяжку в переговорах травмой GGG.
Вчера 17:41
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Майки Гарсия. Фото с сайта reddevilsboxing.com
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американский боксер Майки Гарсия в интервью Dontae’s Boxing Nation прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что чемпион WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) мог получить травму в своем последнем бою.
Недавно промоутер британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО), владеющего поясом WBO в среднем весе, Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры по их бою затягиваются из-за травмы Головкина. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информацию.
Позже появилась информация, что Головкин решил отказаться от боя с Сондерсом, который, по слухам, был намечен на июнь в Казахстане. Вместо этого команда GGG сосредоточится на сентябрьском поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
"Я не знаю, есть ли у него травма или нет. Я лишь видел, как он наносил удары 12 раундов, тяжелые удары, так что он мог получить травму. Но это также может быть такой стратегией для переговоров о бое с "Канело". Сейчас Головкин находится в том положении, чтобы вести переговоры. Он собрал пояса. Да, там есть Сондерс, и у него есть чемпионский пояс тоже, но Головкин все еще считается топ-бойцом. Так что у него есть варианты, и он их изучает", - сказал Гарсия.
Напомним, Головкин в последнем бою победил единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО). Ранее Гарсия высказал свою версию, почему Джейкобс доставил проблемы казахстанцу.
Недавно промоутер британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО), владеющего поясом WBO в среднем весе, Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры по их бою затягиваются из-за травмы Головкина. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информацию.
Позже появилась информация, что Головкин решил отказаться от боя с Сондерсом, который, по слухам, был намечен на июнь в Казахстане. Вместо этого команда GGG сосредоточится на сентябрьском поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
"Я не знаю, есть ли у него травма или нет. Я лишь видел, как он наносил удары 12 раундов, тяжелые удары, так что он мог получить травму. Но это также может быть такой стратегией для переговоров о бое с "Канело". Сейчас Головкин находится в том положении, чтобы вести переговоры. Он собрал пояса. Да, там есть Сондерс, и у него есть чемпионский пояс тоже, но Головкин все еще считается топ-бойцом. Так что у него есть варианты, и он их изучает", - сказал Гарсия.
Напомним, Головкин в последнем бою победил единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО). Ранее Гарсия высказал свою версию, почему Джейкобс доставил проблемы казахстанцу.