Сондерс пиарится на имени Головкина, чтобы на него начали обращать внимание - Демьяненко

Известный в прошлом боксер считает, что соперники GGG "проснулись" после боя с Джейкобсом.
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Известный в прошлом боксер-профессионал, обладатель поясов по версиям WBO Asia-Pacific, WBA PanAsian Boxing Association (PABA), WBC Asian Boxing Council (ABCO) Виталий Демьяненко (22-0-0) в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал жесткие высказывания чемпиона мира в среднем весе по версии WBO британца Билли Джо Сондерса в адрес казахстанца Геннадия Головкина.
- В момент неясности с организацией боя Головкина и Сондерса британец развернул активную кампанию в социальных сетях. По его словам, он готов к встрече с казахстанцем, говорит о контракте на бой.
- Сондерс себя пиарит на имени Головкина. Он ничего не решает, по большому счету. Он может вызывать Головкина, но его промоутеры могут предоставить такой плохой контракт, что у него не будет выбора... Только отказаться. Сейчас он себя пиарит, может кричать... Чтобы люди начали обращать на него внимание. До текущего момента никто не хотел драться с Геннадием. А теперь все "проснулись", когда он провел неоднозначный бой с Джейкобсом. Сейчас Сондерс работает над своим пиаром... Я не думаю, что он сможет что-то показать, если бой будет проведен.
Напомним, казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин может до конца 2017 года провести еще несколько боев, и среди его потенциальных оппонентов звучат имена британца Билли Джо Сондерса и Сауля "Канело" Альвареса из Мексики. Ориентировочные даты боев - июнь и сентябрь.