Жакиянов хочет защитить титул и стать настоящей звездой в глазах земляков. А уже потом следовать по пути Головкина - менеджер

Филипп Фондю поведал о планах казахстанца.
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- Я изучаю возможности защиты титула в Казахстане, но кое-что затрудняет процесс - менеджер Жакиянова
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Менеджер казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27-1, 18 КО) Филипп Фондю сообщил о том, что ZZ мог выступить в Астане в рамках поединка своего соотечественника Геннадия Головкина с британцем Билли Джо Сондерсом. В интервью с корреспондентом Vesti.kz Фондю отметил, что скорее всего Жанат проведет защиту за пределами Казахстана.
- В связи с последней победой Жакиянова, удалось обозначить новые цели?
- Прежде всего, Жанат хочет защитить свой титул и стать настоящей звездой в глазах его собственной публики, в глазах земляков. И уже в конечном счете следовать по пути Головкина - объединить титулы.
- А конкретно сейчас есть предложения относительно защиты титула в Казахстане?
- Было некоторое положительное обсуждение с командой Геннадия Головкина. И разговоры в основном связывались с возможным противостоянием GGG с Билли Джо Сондерсом. К сожалению, их бой по всей видимости не состоится, поэтому автоматически отпадает выступление и самого Жакиянова.
На фоне этого есть и другие альтернативные обсуждения с некоторыми командами. Вероятно, скоро будет сделан положительный шаг, о котором мы объявим.
- То есть переговоры до сих пор ведутся или прежняя волна уже утихла?
- На самом деле есть только запросы на возможное участие Жаната в вечере бокса в Астане, но ничего конкретного для защиты титула в Казахстане пока не существует. Конечно, я над этим работаю, и очень надеюсь, что получится сдвинуться в этом вопросе в положительную сторону. В противном случае Жакиянов может выступить в Японии, так как уже серьезно обсуждаются варианты.
Напомним, Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил американца Роуши Уоррена раздельным решением судей и завоевал два пояса - WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, но позже он был лишен второго титула. Как выяснилось позже, от титула IBO команда отказалась еще до поединка.
Добавим, что ранее Фондю также рассказал о трудностях, которые мешают организовать бой Жакиянова в Астане.