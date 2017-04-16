Я изучаю возможности защиты титула в Казахстане, но кое-что затрудняет процесс - менеджер Жакиянова

Филипп Фондю о приоритетах казахстанского боксера.

Менеджер казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27-1, 18 КО) Филипп Фондю рассказал о главных трудностях организации защиты титула WBA в Астане. В интервью корреспонденту Vesti.kz Фондю также отметил главные приоритеты ZZ.



- Филипп, для многих боксеров Жанат превратился в одну из главных целей. Как повлияло на его деятельность завоевание титула WBA?



- Став суперчемпионом WBA, когда он одолел прошлого обладателя титула Роуши Уоррена в Толедо, Жанат действительно доказал всему миру, что он самый лучший в своей дивизии.



Для меня такой момент является глубоким чувством, будь то выигранный титул ЕВU, когда он драматическим образом нокаутировал Карима в Шеффилде 26 апреля 2014 года в Великобритании, или же когда Жанат стал чемпионом WBA в Вразе (Болгария) против тогда непобежденного аргентинца Гектора Гузмана, или же продолжил выигрывать, чтобы стать временным чемпионом WBA, против очень жесткого Йонфреза Парехо, который сам был обладателем титула, в Монако. Теперь вот, сейчас, после последней победы...



Со мной действительно теперь связываются многие менеджеры, предлагают варианты по защите его титула. Предложений много, но мало из них по-настоящему приемлемые. Я имею в виду условия. Сейчас настало время для "большой" защиты против серьезного соперника.



- Каковы тогда главные приоритеты?



- Поскольку я его менеджер, моим настоящим приоритетом является удостовериться, что следующая защита титула Жаната принесет ему достаточно вознаграждения, чтобы он мог обеспечить себе благополучие, обеспечить свою семью. За это я отвечаю. Жанат же сосредоточен на других перспективах: становление, рост и превращение в большого боксера.



Но он ведь достоин того, чтобы заработать хорошие деньги. И я сейчас тщательно изучаю возможности защиты в Казахстане, но один из главных минусов этого направления - отсутствие телеподдержки в стране, которая давала бы дополнительные бонусы к заработку. Да и в целом, насколько я знаю, его поединки не транслировались на вашем телевидении.



- То есть на сегодняшний день это главная трудность?



- Как я уже упоминал, фактическое отсутствие финансовой поддержки телевидения со стороны Казахстана затрудняет продвижение значимой защиты титула в вашей стране. Надеюсь, что это может скоро измениться из-за предстоящей Всемирной выставки, которая состоится в Астане этим летом. Я говорю о продаже трансляции. Есть, конечно, и иные факторы, которые влияют на ситуацию. Жду развития событий.



Хотелось бы с уважением напомнить вам, что в прошлом я несколько раз ездил в Казахстан: в первый раз, когда Паскаль Рагаут бился с Сихимбаевым в андеркарте Хулио Васкеса против Хуана Рамона в Алматы (22 января 1994 года). Я также ездил в Петропавловск на выступление Жаната в январе 2012 года и в Шымкент в мае 2012-го. Поэтому знаком с ситуацией в стране, со спецификой профессионального бокса в Казахстане.



Напомним, Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил американца Роуши Уоррена раздельным решением судей и завоевал два пояса - WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, но позже он был лишен второго титула. Однако от титула IBO команда отказалась еще до поединка.