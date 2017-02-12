Если появится шанс на бой с "Канело", я буду к нему готов - Канат Ислам

Казахстанский боксер вернется на ринг 17 февраля.
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Канат Ислам. Фото ©Vesti.kz
Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (22-0, 18 КО), владеющий титулами чемпиона по версии WBO Inter-Continental и WBA Fedelatin в первом среднем весе, заявил о готовности провести бой с чемпионом WBO в этом же весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
Ранее Ислама называли возможным соперником Альвареса на 2017 год. Однако, как известно, 6 мая мексиканец проведет бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Несмотря на это, Ислам заявил, что не упустит возможность встретиться на ринге с "Канело", если такая появится.
"Мои люди в Казахстане будут рады посмотреть бой с "Канело". Моя команда хочет его увидеть, и я также хочу этот поединок. Как только появится шанс, я сосредоточусь, выберу правильных спарринг-партнеров и буду готов к такой возможности", - цитирует Каната Boxingscene.com.
Добавим, что у Ислама на 17 февраля в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США) запланирован бой против бразильца Робсона Ассиса (16-3, 9 KO). В прямом эфире его покажут телеканалы "Казахстан" и KazSport.
Ранее Ислама называли возможным соперником Альвареса на 2017 год. Однако, как известно, 6 мая мексиканец проведет бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Несмотря на это, Ислам заявил, что не упустит возможность встретиться на ринге с "Канело", если такая появится.
"Мои люди в Казахстане будут рады посмотреть бой с "Канело". Моя команда хочет его увидеть, и я также хочу этот поединок. Как только появится шанс, я сосредоточусь, выберу правильных спарринг-партнеров и буду готов к такой возможности", - цитирует Каната Boxingscene.com.
Добавим, что у Ислама на 17 февраля в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США) запланирован бой против бразильца Робсона Ассиса (16-3, 9 KO). В прямом эфире его покажут телеканалы "Казахстан" и KazSport.