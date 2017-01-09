У Ислама нет никаких шансов против Альвареса. За счет чего выигрывать? - Демьяненко

Эксперт считает, что разговоры о возможном бое преждевременны.

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко высказал свое мнение о возможном поединке Каната Ислама (22-0, 18 КО) и чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он подчеркнул, что дыма без огня не бывает.



- По-моему, это всего лишь разговоры. Я не видел, чтобы Канат Ислам стоял где-нибудь в качестве претендента. Однако разговоры идут, и это уже хорошо. Значит готовят почву, - отметил Демьяненко.



- Дыма без огня не бывает?



- Да. Дыма без огня не бывает. Возможно, бой состоится немного позднее. Но уже потихоньку раскачивать начинают. И это хорошо.



- На Ваш взгляд, кто был бы фаворитом в этом бою?



- Что гадать. В бою складывается много компонентов: как готов боец, болел ли он, разбиты ли руки, как было в последнем бою Каната Ислама. Сейчас говорить о том, как бы это сложилось - это просто смешно.



- И все-таки представим что бой состоится завтра.



- Ну, посмотрите последний бой Каната Ислама. Там только отговорки, что перчатки не те, руки разбиты, что боксер болел и не тренировался. Даже говорить о последнем бое нечего.



- То есть у Каната нет шансов против Альвареса?



- Абсолютно никаких шансов. За счет чего выигрывать? У него нет жесткости удара, так как он показывает любительский бокс. На данный момент я не вижу ни мастерства, ни опыта в профессионалах.



Между тем, стало известно, что следующий поединок Ислам проведет в американском городе Нью-арк в андеркарте у Роя Джонса. Ранее в СМИ сообщалось о возможном поединке Ислама с Саулем Альваресом в мае этого года.



Российский эксперт в области бокса Александр Беленький весьма скептически отнесся к этой информации, тогда как его коллега Григорий Стангрит заявил, что такой вариант развития событий вполне возможен.



32-летний казахстанец тренируется в США, где провел два поединка в 2015 и 2016 году. В своем последнем бою Ислам 29 октября в Алматы решением судей победил ганца Патрика Аллотея, а Альварес 17 сентября нокаутировал британца Лиама Смита.



Ранее СМИ сообщили о возможном поединке Сауля Альвареса и Каната Ислама.



В своем последнем бою Ислам 29 октября в Алматы решением судей победил ганца Патрика Аллотея, а Альварес 17 сентября нокаутировал британца Лиама Смита.



Стоит отметить, 26-летнего Альвареса называют одним из возможных соперников для казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), который владеет чемпионскими поясами WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе. В 2017 году мексиканец планирует подняться в дивизион GGG. Бой Головкин - Альварес считается одним из самых ожидаемых в мировом боксе.