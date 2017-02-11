Я дрался в более тяжелом весе и у меня было больше войн, чем у "Канело" - Чавес-младший

Мексиканец намерен использовать в бою свои природные преимущества.
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Фото с сайта boxingscene.com
Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 КО) ответил критикам, которые не оставляют ему шансов в бою против чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO его соотечественника Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО).
Их поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе и будет проходить в промежуточном весе 164,5 фунта.
"У меня есть все необходимое, чтобы побить Альвареса. Я должен работать над скоростью и выносливостью, и прежде всего у меня не должно быть проблем с весом. В этом бою я буду использовать свои природные преимущества. Я выше Альвареса, я дрался в более тяжелом весе и имел в прошлом больше войн на ринге, чем он", - приводит слова Чавеса BoxinScene.com.
Добавим, что готовит Чавеса-младшего к этому поединку знаменитый мексиканский тренер Игнасио "Начо" Беристайн. Ранее специалист заявил, что в случае победы над "Канело" он завершит карьеру.
Их поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе и будет проходить в промежуточном весе 164,5 фунта.
"У меня есть все необходимое, чтобы побить Альвареса. Я должен работать над скоростью и выносливостью, и прежде всего у меня не должно быть проблем с весом. В этом бою я буду использовать свои природные преимущества. Я выше Альвареса, я дрался в более тяжелом весе и имел в прошлом больше войн на ринге, чем он", - приводит слова Чавеса BoxinScene.com.
Добавим, что готовит Чавеса-младшего к этому поединку знаменитый мексиканский тренер Игнасио "Начо" Беристайн. Ранее специалист заявил, что в случае победы над "Канело" он завершит карьеру.