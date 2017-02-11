Хуан Мануэль Маркес дал совет Чавесу-младшему перед боем с Альваресом

Поединок мексиканцев пройдет 6 мая в Лас-Вегасе.
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Фото с сайта hbo.com
Экс-чемпион мира мексиканец Хуан Мануэль Маркес (56-7-1, 40 KO) в интервью BoxingScene поделился ожиданиями от боя между соотечественниками Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 KO) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 KO).
Он посоветовал Чавесу поработать над скоростью, так как это будет играть большую роль в предстоящем поединке.
"Скорость очень важна для Чавеса в этом бою. У Альвареса хорошая скорость, и если Чавес прибавит в ней, то бой получится конкурентным. Скорость играет на руку Альваресу, особенно по части ухода в сторону и боя на ближней дистанции. Хулио надо повысить скорость, это крайне важно", - цитирует Маркеса "Чемпионат".
Бой Альварес - Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе. Поединок пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом бою является Альварес.
Он посоветовал Чавесу поработать над скоростью, так как это будет играть большую роль в предстоящем поединке.
"Скорость очень важна для Чавеса в этом бою. У Альвареса хорошая скорость, и если Чавес прибавит в ней, то бой получится конкурентным. Скорость играет на руку Альваресу, особенно по части ухода в сторону и боя на ближней дистанции. Хулио надо повысить скорость, это крайне важно", - цитирует Маркеса "Чемпионат".
Бой Альварес - Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе. Поединок пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом бою является Альварес.