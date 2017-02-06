Тренер Чавеса-младшего завершит карьеру в случае победы над Альваресом

Игнасио Баристайн не считает "Канело" фаворитом.
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Мексиканский тренер Игнасио Баристайн, входящий в Зал славы, готов завершить свою карьеру, если его подопечный Хулио Сезар Чавес-младший одержит победу над Саулем "Канело" Альваресом, сообщает boxingscene.com.
Отдав спорту 55 лет свой жизни, он искал повод, чтобы уйти на пенсию на победной ноте. По мнению Баристайна, предстоящий бой - как раз такой случай. Мексиканский тренер не понимает, почему в предстоящем противостоянии фаворитом называют именно "Канело".
"Если Хулио после этого боя поднимут руку, я буду полностью счастлив. "Канело" любят, потому что он активен. А Хулио же не так часто выходил на ринг, он возвращается после травмы руки. И он будет в очень хорошей форме", - сказал Баристайн.
Напомним, бой Альвареса и Чавеса-младшего состоится 6 мая в Лас-Вегасе.