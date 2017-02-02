Альваресу придется освободить титул WBO в случае реванша с Чавесом-младшим

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Гамбург Байер 1:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Сити 0:4
Манчестер Юнайтед Халл Сити 0:0
Челси Арсенал 3:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Эспаньол 0:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Фиорентина 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Будучность Пд 0:1
Ордабасы Славия Сф 2:1
Ордабасы Карпаты 0:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН ХК Сочи 1:2 Б
Авангард Куньлунь Ред Стар 3:1
Слован Динамо М 1:2
Барыс Динамо Мн 5:1
Металлург Мг СКА 5:4 Б
Салават Юлаев ЦСКА 1:5
Спартак ХК Сочи 1:3
Металлург Нк Куньлунь Ред Стар 2:4
Авангард Адмирал 1:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Сокол 3:2
Сарыарка Ермак 3:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 3:1
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Великобритания (студенческая) США (студенческая) 1:10
Китай (студенческая) Швеция (студенческая) 0:15
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 10:1
Канада (студенческая) Словакия (студенческая) 5:3
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 14:0
Чехия (студенческая) Казахстан (студенческая) 0:8
Япония (студенческая) Казахстан (студенческая) 4:0
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 9:2
Канада (студенческая) США (студенческая) 8:1
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
Кулагер Арлан 1:5
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Dubai international Marine Club - Al Aqah. 200 км. 12:50
Групповая гонка. Этап 4. Dubai Marine Club - Hatta Dam. 172 км. 13:00
Групповая гонка. Общий зачет положение после 3-го этапа 08:00
Групповая гонка. Этап 5. Dubai Marine Club - City Walk. 124 км. 14:35
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
Короткий танец. Финалы (микст) 14:30
произвольный танец. Финалы (женщины) 17:00
короткая программа. Финалы 14:50
произвольный танец. Финалы (микст) 14:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
500 м. Финалы (женщины) 11:00
1500 м. Финалы 13:00
5000 м. Финалы (женщины) 11:00
1000 м. Финалы 13:00
1000 м. Финалы (женщины) 11:00
10000 м. Финалы 13:00
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Могул. Финалы 13:00
Могул. Финалы (женщины) 13:00
Параллельный могул. Финалы 14:00
Параллельный могул. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Сноуборд-кросс. Финалы 14:00
Сноуборд-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 10:30
Спринт. 10 км. Финалы 13:15
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 12:00
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 14:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы 14:45
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины) 14:45
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Финалы (микст) 13:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 11:30
Скиатлон, 10 + 10 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 13:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
КИНЕФ - Сургутнефтегаз Айша-Биби 23:2
Айша-Биби Буревестник-ННГУ 16:10
Кинеф - 2 Айша-Биби 8:13
Айша-Биби Спартак-Волгоград 3:8
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Синтез Астана 9:4
Синтез Астана 16:10
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Тараз-2 Кайсар 3:0
Павлодар-2 Жетысу-Жастар 3:2
Мангыстау Жайык 3:1
Алтай-2 КазНАУ-Алматы (фарм) 0:3
Атырау-2 ТНК «Казхром-2» 1:3
Динамо-Костанай Женис-Есиль СК (фарм) 0:3
Кайсар Павлодар-2 1:3
Динамо-Казыгурт Алтай-2 3:2
Жайык Атырау-2 0:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Тараз-2 1:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 3:0
Актобе Мангыстау 2:3
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Великобритания (студенческая) Казахстан (студенческая) 10:1
Южная Корея (студенческая) Казахстан (студенческая) 14:2
Казахстан (студенческая) Южная Корея (студенческая) 2:13
Канада (студенческая) Казахстан (студенческая) 13:2
Норвегия (студенческая) Казахстан (студенческая) 8:0
Швейцария (студенческая) Казахстан (студенческая) 8:3
Россия (студенческая) Казахстан (студенческая) 8:1
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 5:13
Казахстан (студенческая) США (студенческая) 4:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Даллас (США) -2017"
Кукушкин Ито 1:2
Коппейанс, Кукушкин Бейкер, Монро 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Алматы (Казахстан) - 2017/2"
Куламбаева, Уколова Ленерт, Кениг 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Берни (Австралия) -2017"
О'Коннел Попко 0:2
Ясика Попко 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
Раджа, Шаран Бехар, Голубев 1:2
Бехар, Голубев Елгин, Зеленай 1:2
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Путинцева Кузнецова 2:1
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Россия Швеция 6:10
Казахстан Норвегия 4:5 ДВ
Финляндия США 15:1
Швеция Германия 34:6
Россия Беларусь 17:0
Казахстан США 10:4
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Гигантский слалом. Финалы (женщины) 13:00
Гигантский слалом. Финалы 13:00
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. Финалы 10:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Узбек Тайгерс 3:2
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
18:00
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Гамбург Байер 1:0
Бавария Шальке-04 1:1
Боруссия Д РБ Лейпциг 23:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Арсенал 3:1
Халл Сити Ливерпуль 0:0
Тоттенхэм Миддлсбро 23:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Эспаньол 0:1
Барселона Атлетик 1:0
Атлетико М Леганес 23:30
Валенсия Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Наполи 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Карпаты 0:2
Кайсар Пелистер 19:30
Тобол Нефтохимик 20:00
Алтай Луч-Энергия 20:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Куньлунь Ред Стар 2:4
Авангард Адмирал 1:3
Нефтехимик Лада 3:1
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 9:2
Канада (студенческая) США (студенческая) 8:1
Канада (студенческая) Латвия (студенческая) 4:2
Россия (студенческая) Китай (студенческая) 10:1
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Узбек Тайгерс 3:2
Patriot Boxing Team Астана Арланс 1:0
Сагалуев Жусупов 2:1
Хотенов Сулейменов 21:30
Абдурахманов Мижитов 22:00
Раджабов Аманкул 22:30
Квасников Пинчук 23:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
Групповая гонка. Общий зачет положение после 3-го этапа 08:00
Групповая гонка. Этап 5. Dubai Marine Club - City Walk. 124 км. 14:35
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Путинцева Цибулкова 1:1
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
1000 м. Финалы (женщины) 11:00
10000 м. Финалы 13:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Гигантский слалом. Финалы 13:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Финалы (микст) 13:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 11:30
Скиатлон, 10 + 10 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 13:00
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
18:00
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
произвольный танец. Финалы (микст) 14:00
произвольная программа. Финалы 17:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Россия (студенческая) Казахстан (студенческая) 8:1
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 5:13
Казахстан (студенческая) США (студенческая) 4:10
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Казахстан США 10:4
Швеция Норвегия 7:0
Россия Финляндия 23:55
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Спартак-Волгоград 3:8
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Синтез Астана 16:10
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария Шальке-04 1:1
Боруссия Д РБ Лейпциг 23:30
Айнтрахт Фр Дармштадт 1898 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Ливерпуль 0:0
Тоттенхэм Миддлсбро 23:30
Манчестер Сити Суонси Сити 19:30
Лестер Сити Манчестер Юнайтед 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Атлетик 1:0
Атлетико М Леганес 23:30
Валенсия Эйбар 01:45
Севилья Вильярреал 17:00
Сельта Реал М 01:45
Гранада Лас-Пальмас 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Наполи 01:45
Милан Сампдория 17:30
Пескара Лацио 20:00
Ювентус Интер 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Пелистер 19:30
Тобол Нефтохимик 20:00
Алтай Луч-Энергия 20:30
Иртыш Трепча 89
Кайрат Локомотив Пл 20:00
Окжетпес Шкендия 20:00
Иртыш Нефтехимик
Атырау Оренбург
Тобол Силекс
Актобе (U-21) Астана (U-21)
Ордабасы Подбрезова
Иртыш Вардар
Кайрат Сплит РНК
Астана Александрия
Шахтер Ильичевец
Кайсар Славия Сф
Атырау Чихура
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Карлсруэ СК 18:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Нефтехимик Лада 3:1
Барыс Динамо Р 17:00
Югра Динамо Мн 17:30
Медвешчак Витязь 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ермак 17:00
Сарыарка Сокол 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 12:00
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 12:00
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 18:30
Алтай-Торпедо Бейбарыс 18:30
Алтай-Торпедо Горняк
Темиртау Арлан
Алматы Бейбарыс
Иртыш Астана
Кулагер Номад
Алматы Бейбарыс
Иртыш Астана
Темиртау Арлан
Алтай-Торпедо Горняк
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
Арлан Кулагер 17:00
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Латвия (студенческая) 4:2
Россия (студенческая) Китай (студенческая) 10:1
Великобритания (студенческая) Япония (студенческая) 13:00
Чехия (студенческая) Словакия (студенческая) 16:00
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 19:30
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 13:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Астана Арланс 1:0
Хотенов Сулейменов 21:30
Абдурахманов Мижитов 22:00
Раджабов Аманкул 22:30
Квасников Пинчук 23:00
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
произвольная программа. Финалы 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык
Динамо-Казань-2 Акжайык
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Швеция Норвегия 7:0
Россия Финляндия 23:55
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Путинцева Цибулкова 1:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Калев/Крамо 16:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана
Барсы Атырау Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:55
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:00
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы 14:00
1500 м. Финалы (женщины) 14:00
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Командная гонка. Финалы (женщины) 11:00
Командная гонка. Финалы 13:00
Масс-старт. Финалы (женщины) 11:00
Масс-старт. Финалы 13:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Параллельный слалом. Финалы (микст) 10:00
Слалом. Финалы (женщины) 13:00
Слалом. Финалы 13:30
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Слоупстайл. Финалы 13:00
Слоупстайл. Финалы (женщины) 13:00
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 12:00
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
10:00
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
16:30
19:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Эстафета. Финалы (женщины) 11:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 19:00
Казахстан Беларусь 19:00
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
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Кто победит - Адильбек Ниязымбетов или Жанибек Алимханулы?

Альваресу придется освободить титул WBO в случае реванша с Чавесом-младшим

При этом мексиканцу позволено сохранить титул в предстоящем майском бою.

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Фото: Golden Boy Promotions
Фото: Golden Boy Promotions
Чемпиону мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (48-1-1, 34 KO) будет позволено сохранить свой титул на момент боя с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-­младшим (50-2-1, 32 KO). Об этом сообщает RingTV.

Их поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. Отмечается, что у "Канело" будет десять дней после боя на принятие решение относительно титула.

"После боя с Чавесом у "Канело" будет десять дней, чтобы принять решение - освободит он титул или останется чемпионом и вернется в первый средний вес",  - заявил президент WBO Франсиско Валькарсель.

Ранее Валькарсель заявил, что "Канело" останется чемпионом WBO при любом исходе боя с Чавесом.

Отметим, что промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя не исключает возможность реванша с Чавесом-младшим. В этом случае "Канело" придется освободить титул WBO. Ожидается, что в сентябре мексиканец встретится с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО). 


Добавим, что мексиканец ранее уже прибегал к подобной практике. В мае прошлого года "Канело" освободил пояс чемпиона WBC в среднем весе, который перешел Головкину, и вернулся в первый средний вес. Многие критиковали мексиканца за это решение, посчитав, что он избегает боя с казахстанцем.
  Комментариев: 2
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