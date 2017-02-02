Альваресу придется освободить титул WBO в случае реванша с Чавесом-младшим

При этом мексиканцу позволено сохранить титул в предстоящем майском бою.
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Фото: Golden Boy Promotions
Чемпиону мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (48-1-1, 34 KO) будет позволено сохранить свой титул на момент боя с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 KO). Об этом сообщает RingTV.
Их поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. Отмечается, что у "Канело" будет десять дней после боя на принятие решение относительно титула.
"После боя с Чавесом у "Канело" будет десять дней, чтобы принять решение - освободит он титул или останется чемпионом и вернется в первый средний вес", - заявил президент WBO Франсиско Валькарсель.
Ранее Валькарсель заявил, что "Канело" останется чемпионом WBO при любом исходе боя с Чавесом.
Отметим, что промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя не исключает возможность реванша с Чавесом-младшим. В этом случае "Канело" придется освободить титул WBO. Ожидается, что в сентябре мексиканец встретится с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).
Добавим, что мексиканец ранее уже прибегал к подобной практике. В мае прошлого года "Канело" освободил пояс чемпиона WBC в среднем весе, который перешел Головкину, и вернулся в первый средний вес. Многие критиковали мексиканца за это решение, посчитав, что он избегает боя с казахстанцем.
Их поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. Отмечается, что у "Канело" будет десять дней после боя на принятие решение относительно титула.
"После боя с Чавесом у "Канело" будет десять дней, чтобы принять решение - освободит он титул или останется чемпионом и вернется в первый средний вес", - заявил президент WBO Франсиско Валькарсель.
Ранее Валькарсель заявил, что "Канело" останется чемпионом WBO при любом исходе боя с Чавесом.
Отметим, что промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя не исключает возможность реванша с Чавесом-младшим. В этом случае "Канело" придется освободить титул WBO. Ожидается, что в сентябре мексиканец встретится с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).
Добавим, что мексиканец ранее уже прибегал к подобной практике. В мае прошлого года "Канело" освободил пояс чемпиона WBC в среднем весе, который перешел Головкину, и вернулся в первый средний вес. Многие критиковали мексиканца за это решение, посчитав, что он избегает боя с казахстанцем.