Букмекеры сделали прогноз на бой Сауля Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего

Поединок состоится 7 мая в США.
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7 мая состоится поединок между двумя мексиканскими боксерами Саулем "Канело" Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По мнению букмекеров, явным фаворитом этого боя является Альварес. Так, коэффициент на его победу равен 1,10, в то время, как на успех Чавеса-младшего почти семь. На то, что этот поединок завершится вничью коэффициент равен почти 30-ти. Сделать ставку на все самые интересные события можно на сайте букмекерской конторы Tennisi.kz.
Напомним, что поединок между двумя мексиканскими боксерами пройдет в Лас-Вегасе в рамках промежуточного веса 164,5 фунта. По словам Сауля Альвареса, после этого боя он хотел бы встретиться с лучшим средневесом мира казахстанцем Геннадием Головкиным.