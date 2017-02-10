Сауль Альварес рассказал, когда он хочет встретиться с Геннадием Головкиным

Следующий бой мексиканец проведет против Хулио Сезара Чавеса-младшего.
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Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес рассказал о том, когда хочет встретиться с лучшим средневесом мира казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает "Чемпионат.com".
"Замысел в том, чтобы драться с Головкиным после Чавеса. Мы уже сделали ему предложение. Но соперники всегда хотят получить больше, чем заслуживают. В первую очередь они хотят денег, но мы сделали предложение, и если он его примет, то бой будет в этом году", - приводит слова Альвареса BoxingScene.
Напомним, что в мае Альваресу предстоит провести поединок со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он пройдет в Лас-Вегасе в рамках промежуточного веса 164,5 фунта.
А Головкин вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где ему предстоит провести защиту титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.