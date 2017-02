Рикки Хаттон показал, как казахстанец Жанат Жакиянов готовится к бою за титул WBA

Поединок пройдет 10 февраля в США.

"Временный" чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов (26-1-0, 18 КО) ведет подготовку к титульному поединку за пояс суперчемпиона ассоциации. Подробнее о тренировочном процессе через социальные сети рассказал экс-чемпион мира Рикки Хаттон, передает корреспондент Vesti.kz.



Поединок с американцем Роуши Уорреном (14-1-0, 4 КО) пройдет 10 февраля в Толедо (США). Боксеры разыграют два титула - суперчемпиона по версии WBA и пояс чемпиона по версии IBO. Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана и серебряный призер Олимпиады-1980 Виктор Демьяненко считает, что этот поединок станет одним из самых важных в карьере Жакиянова.





Британский бывший чемпион в первом полусреднем весе "не дает покоя" подопечному даже на прогулке, постоянно что-то подсказывает.Жакиянов и Уоррен приняли участие в официальных мероприятиях и провели дуэль взглядов.В процессе подготовки Жакиянов успел посетить спортивную арену, где пройдет поединок. Ледовое покрытие еще не успели сменить на боксерский ринг.Легкое и разогревочное занятие - наш боксер готов к бою в любых условиях.Напомним, ранее действующий суперчемпион WBA американец Роуши Уоррен рассказал о тактике на бой с казахстанцем Жанатом Жакияновым. Для последнего этот бой может стать самым важным в карьере. Подробнее о том, с каким багажом боксеры подошли ко встрече, в материале корреспондента Vesti.kz.Фото и видео со страницы в "Твиттере" Рикки Хаттона.