Жакиянов боксирует агрессивно, как Головкин. Таких боксеров в Казахстане мало - Демьяненко

Титульный поединок казахстанца пройдет 10 февраля.

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана и серебряный призер Олимпиады-1980 Виктор Демьяненко в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился мнением о будущем титульном поединке соотечественника Жаната Жакиянова, а также рассказал, чем ведущий отечественный боксер легчайшего веса похож на другого нашего чемпиона - Геннадия Головкина.



- Я был в Америке на Конвенции WBC в Майами. И там встречался с менеджером Жаната Филиппом Фондю. Он мне сказал, что сейчас идут переговоры, и может быть в ближайшее время будет организован титульный бой. Возвращаясь к карьере Жаната, скажу, что огромную роль в ней сыграл Ерик Джайлауов. Он сумел заинтересовать Фондю, и тот несколько раз приезжал в Петропавловск, чтобы посмотреть, как живет и тренируется Жанат. Ранее, все знают, делами Жаната занималась промоутерская компания Рикки Хаттона, но он потерял доверие у телевизионщиков... Не буду говорить, почему. Во всяком случае, Рикки Хаттон отошел от промоутерской деятельности. И Жаната теперь ведет Филипп Фондю.



Он признался, что ему непросто работать, ведь он не тот промоутер, который мог бы ставить хорошие деньги. Как Донг Кинг или Боб Арум. Или промоутер Головкина Том Леффлер. Они могут себе такое позволить, и с телевидением у них есть контракты. Есть возможности пригласить хороших спонсоров. Но команда Жакиянова сумела добиться боя за титул суперчемпиона WBA. И соперник очень достойный и опытный. Выступал на трех Олимпиадах. Но я надеюсь на Жаната. У него стимул большой. Мы все будем болеть за него. Что касается подготовки, то я не могу ничего сказать. Знаю, что у Жаната была травма ноги. Он проходил реабилитацию.



Сейчас он набрал форму. В Казахстане таких боксеров, как Жанат, очень мало. Он видит свою цель. Идет к ней. Работает. Упирается. Его подгонять не надо. Он сам знает, где ему нужно доработать. А это огромное дело для боксера.



- А что можете сказать о стиле боксирования Жаната?



- Мне он очень импонирует. Жанат показывает агрессивный бокс. Как Геннадий Головкин. Он сам свое навязывает, идет вперед, и этот бокс нравится всем. Если он сейчас пройдет этого соперника, то тогда у него будут очень неплохие бои. Может заработать неплохие деньги. В профессиональном боксе не должно быть такого, что боксирую, а там, выиграю или не выиграю, не важно. Должна быть определенная цель. И идти к ней нужно, начиная с тренировок. Нужно доказать себе и соперникам, что ты лучший. И тогда все обратят внимание. Единственное, что плохо сейчас... Этот бой транслироваться не будет. Наш боксер с Казахстана добивается таких успехов и это надо освещать. Но мы со временем придем к этому. Я надеюсь, будет и платное телевидение. И тогда у Федерации появится шанс раскручивать больше боксеров, и сами боксеры будут зарабатывать.



Напомним, титульный поединок казахстанца Жаната Жакиянова и американца Роуши Уоррена пройдет 10 февраля в Толедо (США). Боксеры разыграют титул суперчемпиона по версии WBA и пояс чемпиона по версии IBO. Для казахстанского боксера этот поединок может стать самым важным в карьере.