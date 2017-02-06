День "ZZ" или бой всей жизни для казахстанского боксера Жаната Жакиянова

Поединок за пояс суперчемпиона мира по версии WBA пройдет 10 февраля в США.

33-летний казахстанский боксер-профессионал Жанат Жакиянов 10 февраля в США проведет поединок за полноценный чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации. Подробнее о главном поединке в 10-летней карьере ведущего боксера легчайшего веса - в материале корреспондента Vesti.kz.



Опытный казахстанский боксер из-за травмы пропустил больше года - последний раз он боксировал в ноябре 2015-го, когда разделенным решением судей выиграл пояс "временного" чемпиона в бою с венесуэльцем Йонфрезом Парехо. Эта встреча открыла Жакиянову новые двери, ведь теперь он перешел в "другую лигу". Жанат побеждал в боях за пояса чемпиона Европы (EBU) и "свободные" континентальные титулы (WBC Asian Boxing Council Continental и WBC Eurasia Pacific Boxing Council) и всегда был в шаге от "большого" приза.







Наступило время для следующих завоеваний. Команда казахстанца во главе с известным в прошлом чемпионом мира Рикки Хаттоном искала для Жаната обладателя мирового пояса. Но титулованные парни, видимо, не хотели драться с плотно бьющим Жакияновым. Ведь рискнул тот же Парехо, но был обыгран в 12-раундовом противостоянии. В СМИ называли имя "обычного" чемпиона мира по версии WBA 30-летнего британца Джейми МакДоннелла, как следующего соперника казахстанца, но тот не нашел повода выходить на ринг против нашего соотечественника, боксируя с "парнями попроще".



Кто такой Роуши Уоррен?



Еще и травма, которая выбила Жакиянова из ритма на длительный период, мешала полноценным переговорам. "На помощь" пришли WBA и суперчемпион этой организации американец Роуши Уоррен. 29-летний гражданин США по прозвищу Baby Pit провел всего 15 боев на профи-ринге. Был членом сборной страны - на его счету "золото" ЧМ-2007 в наилегчайшем весе и две бронзовые медали планетарных первенств. Несколько раз выигрывал чемпионат США.



Пробовал Уоррен себя и на трех Олимпиадах, но в призеры он ни разу не пробивался. Правда, есть у него другое достижение: стал первым американцем за 30 лет, который дважды съездил на Игры. Выступал Уоррен и в проекте Всемирной серии бокса за клуб Los Angeles Matadors.



Есть у американца и звездные друзья. После победы полутяжеловеса Андре Уорда Уоррен поздравил соотечественника с успехом, написав, что "он рад за брата, ведь они оба теперь чемпионы мира". Согласитесь, солидно. Пускай 29-летний американец не так "раскручен", как его "коллега", но возраст и умение его в ринге позволяют нам надеяться на яркое противостояние с казахстанцем.

.@HitmanHatton trained Zhanat Zhakiyanov preparing for Friday night's WBA 'Super' World Bantamweight Title shot live on BoxNation! pic.twitter.com/f1gvFSFTFL — BoxNation (@boxnationtv) 6 февраля 2017 г.

Итак, 10 февраля в США, когда в Казахстане будет утро следующего дня, на ринг выйдут в главном бою боксерского вечера наш соотечественник Жанат Жакиянов и американец Роуши Уоррен. Явным фаворитом по прогнозам букмекеров является хозяин ринга, но для Жакиянова этот поединок - бой всей его жизни. К этой встрече он шел всю свою карьеру, и, надеемся, тренерский штаб и опытный Рикки Хаттон сделают все, чтобы казахстанский ветеран бокса был готов на 100 процентов и подобрал ключики к сопернику.Сейчас казахстанец со своей командой ведет финальную часть подготовки к бою, который можно определить, как главный в карьере. Хаттон, сам проведший среди профи 48 боев (среди его соперников есть Костя Цзю, Флойд Мейвезер-младший и Мэнни Пакьяо), думаем, может дать дельный совет перед встречей с неуступчивым американцем. Да и сам Жакиянов скорее всего понимает, что второго такого шанса у него может и не быть.Он шел к этому бою все 10 лет своей карьеры и, наконец, дебютирует в США. Уоррен, конечно, боксер хороший, но Жакиянов знает, как выигрывать сложные бои. Да и удар, судя по статистике досрочных побед, у нашего соотечественника чувствительнее (18 побед против четырех). До развязки ждать осталось всего три дня.Напомним, вечер профессионального бокса, где главным событием станет титульный поединок казахстанца Жаната Жакиянова и американца Роуши Уоррена, пройдет 10 февраля в Толедо (США). Боксеры разыграют титул суперчемпиона по версии WBA и пояс чемпиона по версии IBO.

Фото со страницы Роуши Уоррена в "Фейсбуке"